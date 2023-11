L’Ensemble artistique national dissous, les actifs transférés

Par décret N°2023-519 en date du 18 octobre 2023, le gouvernement a dissous l’ensemble artistique national.

L’Ensemble artistique est dissout. Le patrimoine est transféré à titre universel à l’Etat. Les actifs sains sont transférés à l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC). C’est la décision prise par le gouvernement à travers un décret signé du président de la République Patrice Talon, du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances Romuald Wadagni et du ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola.

Selon l’article 4 du décret N°2023-519 du 18 octobre 2023 portant dissolution de l’Ensemble artistique national, « le Ministre du Tourisme, de la Culture et des arts et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du décret ».

Créé en 1992 pour former les artistes et révéler le patrimoine immatériel du Bénin, l’ensemble artistique national dispose en son sein d’un ballet, d’une troupe de théâtre et d’un chœur polyphonique.

Le ballet national a remporté de nombreux prix dans le monde.

