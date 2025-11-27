L’Enseignement supérieur chute à 88,46 milliards FCFA

Le budget 2026 du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MERS) s’élève à 88,46 milliards FCFA, contre 101,49 milliards en 2025, soit une baisse de 12,84 %.

En 2026, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MERS) concentrera ses efforts sur quatre programmes prioritaires : pilotage et soutien aux services, enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation, et vie étudiante.

Les priorités définies incluent : le déploiement des assistants recrutés en 2025 et la poursuite des sélections via le FNAES, la mise en œuvre du télé-enseignement dans les universités publiques, ainsi que la construction et la réhabilitation des infrastructures administratives, pédagogiques et de recherche.

Le MERS prévoit également la création de nouveaux Instituts Universitaires d’Enseignement Professionnel (IUEP), le déploiement de la plateforme Educ-Master pour améliorer la gestion des établissements, la révision des curricula des masters, et la sécurisation des sites et domaines du ministère.

Par ailleurs, l’Agence Béninoise de la Recherche et de l’Innovation (ABRI) sera opérationnelle, avec la construction et l’équipement de laboratoires thématiques et le financement structurel de la recherche. La digitalisation des allocations étudiantes et l’extension de la restauration universitaire sur plusieurs campus figurent aussi parmi les actions prioritaires.

Ces mesures visent à promouvoir une éducation de qualité et à soutenir l’enseignement et la formation technique et professionnelle, conformément au pilier 2 du Plan d’Actions du Gouvernement 2021-2026.

Le budget 2026 s’établit à 88,46 milliards FCFA.

M. M.

27 novembre 2025 par ,