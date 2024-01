L’Encrier renversé ouvert du 1er janvier au 15 mai

L’Encrier renversé organise son 36e concours francophone de nouvelles en partenariat avec la communauté d’agglomération Castres-Mazamet et le Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées.

Le 36e concours francophone de L’Encrier renversé est ouvert aux auteurs francophones de plus de 15 ans résidant en France ou à l’étranger du 1er janvier au 15 mai 2024.

Aucun thème n’est imposé. L’inscription est gratuite pour les abonnés à L’Encrier renversé ; les participants qui commanderont le numéro « concours 2024 », parution en mars 2025 et les moins de 18 ans, qui auront à fournir la copie d’un document d’identité accompagnée d’une autorisation de participation signée de leur représentant légal.

Elle est aussi gratuite pour les candidats domiciliés à l’étranger ; hors France métropolitaine, Corse et Monaco.

Pour les autres candidats, la participation au concours est fixée à 5 €. Les candidats doivent envoyer une nouvelle inédite de 22 500 signes maximum, en 4 exemplaires.

Le 1er prix est de 1 000 €, le deuxième est de 300 €. Le prix Marie-Schembré (cumulable), de 200 €, récompensera un auteur de la Région Occitanie. Le prix Lycéens (cumulable), de 150 €, sera décerné à un auteur choisi par les lycéens. Le prix du Jeune espoir (cumulable), de 100 €, sera attribué à un auteur de moins de 18 ans. Les meilleures œuvres paraîtront dans L’Encrier renversé.

2 janvier 2024 par ,