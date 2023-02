L’Egyptien Salah égale Didier Drogba

Buteur malheureux face au Real Madrid ce mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Mohamed Salah a égalé un record de Didier Drogba de meilleur buteur africain de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

La soirée avait démarré de la meilleure des manières Mohamed Salah, d’abord passeur décisif pour Darwin Nunez puis auteur du but du 2-0 à la 14e minute en profitant d’une bourde de Thibaut Courtois. Un but qui va rester dans l’histoire pour le Pharaon. C’est en effet le 44e but de la carrière de l’Egyptien en phase finale de la Ligue des Champions.

Ce total permet à Salah d’égaler la légende ivoirienne Didier Drogba comme meilleur buteur africain de l’histoire de la compétition. Un record que l’attaquant de Liverpool aura l’occasion de battre le 15 mars prochain lors du match retour au Santiago Bernabèu.

44 - Mohamed Salah has scored 44 goals in the UEFA Champions League, joint-highest tally for an African player in the competition's history (level with Didier Drogba). Pharaoh. #LFCREAL pic.twitter.com/RYQRtnAXub

— OptaJean (@OptaJean) February 21, 2023