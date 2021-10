L’Economiste fête sa 2000ème parution sous le signe de l’innovation

Le premier quotidien d’actualité économique, financière et boursière au Bénin ‘’L’Economiste’’ a célébré sa parution spéciale n˚2000, vendredi 1er octobre 2021, à Cotonou. Une célébration sobre qui a permis au personnel du journal d’échanger avec des experts sur plusieurs thématiques.

Publiant depuis août 2012 des informations économiques, financières et boursières sur le développement économique du Bénin et de du continent africain, ‘’L’Economiste du Bénin’’ a atteint aujourd’hui son 2000è numéro.

« Merci à Dieu qui nous a permis d’arriver à ce niveau-là. Gratitude surtout envers mes collaborateurs qui ont cru en ma vision. Aujourd’hui, le quotidien n’est plus ‘’ma chose’’ c’est pour tous les collaborateurs. C’est notre chose commune », a déclaré Léonard Dossou, promoteur et Directeur général de ‘’L’Economiste du Bénin’’.

Le journal fête son numéro 2000 sous le signe de la rénovation et de l’innovation. « L’Economiste du Bénin est devenu aujourd’hui un label sous-régional et dans tous les continents. Nous allons davantage améliorer le contenu pour qu’il soit vraiment diversifié pour que chacun, quel que soit le secteur d’activités, puisse se retrouver », a ajouté le directeur général. M. Dossou n’a pas manqué de remercier les partenaires qui font confiance au journal depuis une dizaine d’années.

Le spécial numéro 2000 de ‘’L’Economiste du Bénin’’ a paru ce vendredi 1er octobre 2021. Pour marquer l’évènement, le personnel s’est réuni pour échanger avec des experts sur l’économie béninoise et le travail en équipe.

L’ancien Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) a présenté dans une communication les secteurs qui portent l’économie béninoise post-Covid-19. Selon Gilles Guerard, il s’agit notamment du secteur agricole et du BTP (Bâtiment et travaux publics).

« La production agricole a augmenté de 15 à 30 % chaque année grâce aux réformes et investissements dans le secteur », a-t-il notifié. L’évolution de la production est notée au niveau du coton, de la noix de cajou, l’ananas et des céréales.

Le secteur du BTP bénéficie du financement public aussi bien que privé avec la construction en cinq années de plus de 2000 km de routes. Pour les prochaines années, indique Gilles Guerard, il faut que l’Etat continue d’investir dans le secteur de l’énergie, de l’agriculture mais aussi dans celui de l’industrie à travers la formation de main d’œuvre qualifiée.

Travailler en équipe pour atteindre les objectifs

Deux communications ont porté sur l’analyse comportementale et le travail d’équipe afin d’atteindre les objectifs d’une entreprise. Salamath Moustapha-Soulé, directrice de la société KNMS, assistance conseil marketing commercial a présenté le modèle Disc (acronyme de Dominant, Influent, Stable, Consciencieux), élaboré par le psychologue américain Marston qui permet de comprendre les autres.

Le Disc se compose de la couleur bleue, rouge, jaune et verte correspondant chacune aux caractères d’une personne.

« Nous avons le devoir de nous écouter d’abord, de savoir qui nous sommes et de connaitre notre vis-à-vis afin d’interagir dans l’optique d’être plus productif », a affirmé Salamath Moustapha-Soulé.

Selon elle, chaque membre d’une équipe est unique avec sa vision des choses, ses attentes et sa façon de communiquer. Un bon manager poursuit-elle a le devoir de connaitre le caractère de ceux qu’ils dirigent pour éviter les conflits.

L’expert andragogue, Déo-Gracias Hounnou, a insisté sur les stratégies permettant de travailler en équipe. « Nos différences sont des freins au travail en équipe et c’est tout à fait naturel », soutient-il.

Pour l’expert andragogue, il est nécessaire d’accepter les différences des autres afin de pouvoir collaborer. La communication est aussi l’une des règles de base du travail en équipe. « L’acceptation des différences, la collaboration et la communication permettent de travailler en équipe de façon efficace pour de meilleurs résultats », conclu-t-il.

Avec une équipe encore plus déterminée, le promoteur du quotidien ‘’L’Economiste du Bénin’’ a pour objectif d’aller plus dans le sens de la digitalisation du journal, être plus présent sur les réseaux sociaux afin d’offrir une banque d’informations économiques, financières et boursières aux lecteurs dans tous les pays.

A propos de L’Economiste du Bénin

Dans un univers médiatique dominé par la politique, la culture et le sport, définir une ligne éditoriale purement économique qui plus est un quotidien, c’est un véritable pari.

Enregistré sous le numéro 0997/MISP/DC/SG/DAI/SCC du 25 octobre 2007, ‘’L’économiste du Bénin’’ a fait sa première publication n˚001 le 09 août 2012. C’est le premier quotidien spécialisé en économie, finance et bourses au Bénin présent dans toutes les régions économiques. Le journal a son son siège social à Cotonou.

Au Togo depuis 2019, L’Economiste entend renforcer sa présence dans la sous-région en s’implantant dans toutes les capitales des pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). L’économiste dispose également d’un bureau pays à Paris en France et reçoit des contributions d’experts intervenant dans plusieurs domaines. Le slogan de L’économiste est « le journal des décideurs » en raison de l’intérêt qu’il revêt auprès des acteurs de développement et du secteur économique au Bénin comme partout ailleurs dans la sous-région. Le site internet du journal est accessible via le lien https://leconomistebenin.com.

