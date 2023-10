L’Economiste du Bénin organise un Salon des Séniors pour un mieux-être

Accompagner les travailleurs en général, et les retraités en particulier à un mieux-être à la retraite, c’est l’objectif du salon qu’organisent le journal L’Economiste du Bénin, et l’Agence Chez Vous communication du 02 au 04 novembre 2023 à la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin). En prélude à ce salon dénommé "Salon des Séniors", le promoteur de l’Agence Chez Vous communication, Léonard Dossou, et l’expert consultant, Edgard Guidigbi, ont animé une conférence de presse dans l’après-midi du jeudi 26 octobre 2023 au siège du journal L’économiste à Cotonou.

Après 30 ans de service, un travailleur est encore utile à plusieurs autres activités. Léonard Dossou, promoteur de l’Agence Chez Vous communication l’a souligné au cours d’une conférence de presse jeudi 26 octobre 2023. Pour le directeur général du journal L’Economiste, la retraite, « étape crucial de la vie », ne saurait être assimilé à une « mort sociale ». Observant la manière dont cette étape importante de la vie est gérée par nombre de travailleurs béninois, il a initié le Salon des Séniors. L’objectif visé consiste à aider et à accompagner les travailleurs en général, et les retraités en particulier à un mieux-être à la retraite.

Un travailleur à la retraite peut initier plusieurs autres activités génératrices de revenu, a insisté Léonard Dossou. Il a cité à titre illustratif, la création d’une société. Les travailleurs selon le promoteur de l’Agence Chez Vous communication, peuvent se constituer en coopérative après leur admission à la retraite, et mener des activités génératrices de revenus a-t-il soutenu regrettant la situation de certains travailleurs qui, à la retraite, s’adonnent à l’alcool. En organisant le Salon des Séniors, l’idée selon lui, est de « valoriser cette étape de la vie de l’homme, qu’il soit du secteur privé ou du secteur public ».

Autrefois acteur de l’immobilier, Edgard Guidigbi rappelle avoir connu des travailleurs qui, à la retraite ou à 03 ans de leur retraite, n’avaient pas de parcelle ni de maison. Il y en a dont l’activité ne garantissait même pas une pension, et c’est à la retraite qu’ils se posent la question de savoir ce qu’ils vont faire pour satisfaire leurs besoins, les investissements à réaliser, a fait savoir l’expert consultant qui observe malheureusement qu’à ce moment, il n’y a presque plus grande chose à faire car, dira-t-il, il faut avoir semé plus tôt les choses, qu’ils aient le temps de mûrir pour qu’à la retraite, l’on puisse récolter. Selon Edgard Guidigbi, il existe plein de choses à faire pour avoir une vieillesse heureuse.

Le Salon des Séniors qui démarre très bientôt, présente selon lui, beaucoup d’enjeux pour les personnes encore en activité que pour les retraités.

Les participants à ce salon auront droit à une kyrielle de panels de communication animés par divers experts. Rigel Batcho, directrice commerciale de l’Agence Chez Vous communication a rappelé les thématiques qui seront développées. Elle a cité entre autres, « Quand et comment préparer sa retraite ? » ; « Retraite : Précautions sanitaires, alimentaires, sports et loisirs » ; « Retraite active et opportunités d’épanouissement » ; « Les opportunités d’investissements dans la prise en charge des personnes âgées (loisir, tourisme, culture, etc) » ; « Rôle et responsabilité des employeurs (Etat, entreprises privées, publiques, institutions, etc) dans le processus de la préparation de la retraite du personnel » ; et « les droits et dispositions légales en vigueur au Bénin en matière de jouissance à la retraite ».

