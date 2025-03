L’EFE MONTAIGNE dévoile son commando pour la compétition

À quelques jours du voyage sur Singapour dans le cadre de la première rencontre internationale lycéenne de Volleyball à Singapour, l’Établissement Français d’Enseignement Montaigne (EFE MONTAIGNE) de Cotonou vient de lever le voile sur les joueurs qui le représenteront. Ils sont au total 12 (6 filles et 6 garçons). La compétition se jouera du 27 Mars au 5 Avril à l’International french school. Au total, 14 établissements sont sélectionnés pour la compétition dont six en Afrique (Bénin, Côte d’Ivoire, Maroc, Mali et Tunisie).

J.S

21 mars 2025 par ,