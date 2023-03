Axe Rabat-Bruxelles : un avenir prometteur

Le Commissaire européen à la Politique de voisinage et à l’Élargissement, Olivér Várhelyi, effectue une visite de travail au Maroc du 1er au 3 mars 2023. Au cours de sa mission à Rabat, l’Envoyé spécial de l’Union Européenne a salué le Maroc comme ’’un pays phare et un pilier de stabilité dans la région’’

Le Commissaire européen à la Politique de voisinage et à l’Élargissement séjourne depuis mercredi au Maroc pour une visite de travail. M. Olivér Várhelyi a rencontré ce jeudi le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ainsi que le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Le Maroc est un pays phare et un pilier de stabilité dans la région, a déclaré, jeudi à Rabat, le Commissaire européen à la Politique de voisinage et à l’Élargissement. M. Olivér Várhelyi n’a pas manqué de souligné "l’extrême importance" du partenariat Maroc-UE, lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita.

La visite du Commissaire européen a été marquée, ce jeudi, par la signature d’accords Maroc-UE concernant 5 programmes de coopération d’un montant total de 5,5 milliards de dirhams (près de 500 millions d’euros). Selon Olivér Várhelyi, ces programmes destinés à appuyer les grands chantiers de réforme du Royaume, témoigne de l’engagement "direct et sérieux" de la part de l’UE envers le Maroc.

"Avec l’ensemble de nos engagements, nous changeons vraiment la nature et la profondeur de notre coopération", a-t-il déclaré avant d’ajouter que les réformes lancées au Maroc sont des réformes ambitieuses proches des valeurs européennes.

Le Maroc est et sera un bénéficiaire majeur de l’agenda de projets de l’UE pour toute la région, a précisé l’Envoyé spécial de l’UE avant d’ajouter que cet appui financier porte sur les volets social, économique, agricole, hydrique et énergétique.

Le Commissaire européen a avoué que le Maroc a le potentiel de devenir une source d’énergie non seulement pour la région mais aussi pour l’Europe. M. Várhelyi a annoncé que le marché européen est prêt à recevoir de l’énergie en provenance du Royaume.

Les discussions ont également porté sur

d’autres domaines de coopération bilatérale, dont la migration et la lutte contre les réseaux criminels.

Le Commissaire n’a pas occulté la reprise des relations avec Israël. Il a souligné la volonté de l’UE de participer à cette coopération, qui permettra de relever les défis majeurs auxquels se heurte la région, notamment la gestion de l’eau.

L’Envoyé spécial de l’UE n’a pas manqué de féliciter le Maroc pour sa sortie de la liste "grise" du Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI), saluant la coopération maroco-européenne qui a permis d’atteindre ce résultat.

Cette deuxième visite au Maroc du Commissaire Várhelyi en l’espace de quelques mois, témoigne de la vitalité des relations entre les deux parties. Elle participe de la mise en œuvre de la Déclaration politique conjointe, adoptée en juin 2019, ayant institué le "Partenariat euro-marocain de Prospérité partagée".

Sans oublier les contacts réguliers qu’entretiennent les deux parties. La preuve en est la récente visite au Maroc du Haut Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et Vice-Président de la Commission européenne, Josep Borrell, en janvier 2023, ainsi que les précédents déplacements de six autres membres du Collège des commissaires pour la seule année 2022, dont la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen.

Coopération triangulaire (Maroc/UE/Afrique)

Le Commissaire européen a été reçu aussi ce jeudi à Rabat par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Les deux parties se sont félicitées du partenariat stratégique singulier entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne, surtout dans le domaine sécuritaire. L’accent a été mis sur les défis et enjeux pour faire face aux menaces des réseaux terroristes et du crime organisé.

Il a été souligné le rôle du Royaume, en tant que partenaire crédible et acteur majeur et engagé dans la sécurité régionale et la nécessité de renforcer ce partenariat stratégique dans la durée au profit de tous.

M. Laftit a rappelé les fondements de la gouvernance migratoire du Royaume du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour une gestion humaniste, inclusive, solidaire et respectueuse des engagements internationaux en matière des droits de l’Homme.

Pour terminer, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de dynamiser la coopération triangulaire (Maroc/UE/Afrique) dans le cadre de la responsabilité partagée entre tous les pays partenaires.

Une nouvelle page de coopération

La visite que vient d’effectuer le Commissaire européen à Rabat témoigne de la vitalité et du multilatéralisme des relations entre le Maroc et l’UE. C’est aussi dans ce cadre que le 28 mars 2023, le Chancelier fédéral autrichien a effectué une visite officielle au Maroc. Par ailleurs, Rabat a abrité la 17è session l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM).

D’autres importantes rencontres de haut niveau ont été tenues.

Le Royaume d’Espagne par exemple s’est engagée à renforcer la coopération bilatérale. Ce processus émane de la volonté de SM le Roi Mohammed VI et de SM le Roi Félipe VI à relancer le partenariat stratégique bilatéral au service des intérêts des deux peuples amis.

Ces rencontres et réunions au sommet montrent qu’il y a une Europe crédible, sérieuse et institutionnelle qui sait apprécier le Maroc et ses atouts géostratégiques à leur juste valeur. Par contre, il y a un groupuscule de pays dans cette Union, qui tentent dans succès de discréditer le Royaume du Maroc aux yeux de l’UE.

La feuille de route que vient de tracer le Commissaire au voisinage vient contrecarrer les manigances des détracteurs du Royaume et montre que, aujourd’hui plus que jamais, les relations Maroc-EU sont au top niveau avec des réalisations concrètes, et des perspectives d’avenir prometteuses.

La preuve en est la signature de 500 milliards de financement avec le Ministère marocain des Finances.

Ce financement concerne notamment le Programme KARAMA (Appui au Renforcement de la protection sociale) - 130 millions d’euros ; le Programme Terre Verte (Appui à la transition verte) -115 millions d’euros (y compris 15 millions d’euros de la Facilité Alimentation et Résilience) ; l’Appui à la Réforme de l’Administration Public -50 millions d’euros ; l’Appui à la Gestion des Migrations -152 million d’euros ; et l’Appui à l’Inclusion Financière (51 millions d’euros).

Cette mission du Commissaire européen à Rabat est aussi la preuve de la considération que l’UE a pour le Royaume dans cette région, où certains pays sont loin d’être des modèles en matière de gouvernance et de respects des droits de l’Homme.

La coopération UE-Maroc est un modèle partenariat dans la région.

L’un des atouts du Royaume est que le Maroc est un havre de paix et de stabilité, dans ses choix stratégiques. Beaucoup de pays jalousent son modèle de développement et son leadership en Afrique du Nord, et sur le continent africain.

Dans le cadre de la dynamique de coopération avec l’UE, il est prévu la signature en 2023 de projets estimés à 126 millions d’euros dans divers domaines.

Autant d’éléments qui montrent qu’entre le Royaume et l’UE les relations sont au beau fixe.

