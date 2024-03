L’AssoDeK célèbre et honore la femme de Kpago

Les fils et filles de Kpago, un village de l’arrondissement de Dékanmey, dans la commune de Kpomassè, ont célébré samedi 09 mars 2024, la Journée internationale des droits des femmes (JIF). Réunis au sein de l’AssoDeK (Association pour le développement de Kpago), ils entendent placer la femme au cœur de toutes les actions de développement, et œuvrer pour son autonomisation.

Le développement de Kpago, vœu cher nourri de tous les temps par les fils et filles du village situé dans l’arrondissement de Dékanmey, commune de Kpomassè, prend un nouveau départ grâce à l’AssoDeK, creuset d’échanges mis en place pour promouvoir les initiatives de développement. Consciente du rôle prépondérant de la femme dans le développement, l’AssoDeK a décidé de la célébrer à chaque édition de la Journée internationale des droits des femmes. La première édition a eu lieu samedi 09 mars 2024, dans la ferveur et la liesse populaire.

Après la cérémonie protocolaire de lancement des festivités, des groupes de femmes ont récité les panégyriques de certaines collectivités du village. Pratique d’usage et en voie de disparition que les organisateurs de la JIF ont voulu restaurer. S’en est suivi les animations culturelles au cours desquelles l’artiste Rich SAVI, digne fille de Kpago et deux autres grandes figures de la musique béninoise, Mathurin d’ALMEIDA de l’orchestre Poly Rythmo et Gbessi Zolawadji, roi du rythme traditionnel ‘’Agbadja’’, chouchou des communautés Xwla et Pédah, se sont succédés sur le podium majestueusement dressé pour la circonstance.

Cette journée selon le vice-président de l’AssoDeK, est un moment de célébration, de reconnaissance et de réflexion sur le rôle crucial des femmes dans le village, et par-delà, le Bénin. « Les femmes participent […] aux profonds changements sociaux et environnementaux liés au développement durable », a souligné Justin KOI insistant sur leur rôle de production, de transformation, et de sécurité alimentaire dans les familles. Après avoir exprimé ses sincères remerciements aux « généreux donateurs », il a fait ses hommages aux femmes de Kpago. « Leur dévouement, leur résilience et leur travail acharné sont les piliers sur lesquels notre communauté repose. Elles sont les gardiennes de nos foyers, les éducatrices de nos enfants et les moteurs de notre développement local. Leur contribution est inestimable, et aujourd’hui, nous les honorons et les célébrons », a laissé entendre le vice-président. Il n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance au bureau de l’AssoDeK, aux membres du comité d’organisation, et ceux de l’ADECOD-VIDEKON, association faitière de l’AssoDeK pour leurs différentes contributions à la réussite de « l’évènement mémorable ».

Révéler le potentiel d’un village situé au bord du lac

Kpago selon le responsable des affaires économiques de l’AssoDeK, est un petit village situé au bord du lac Ahémé. Ce qui lui donne un potentiel touristique énorme. Ne pas l’exploiter, serait dommage, a fait savoir Gildas LOGOZO. En plus de tout ce que les aînés avaient réalisé, il serait important d’après lui, que la jeune génération poursuive l’œuvre entamée. Et s’agissant des actions à réaliser, il a cité à titre indicatif, la propreté de la berge du village, la réalisation d’adduction d’eau villageoise, la construction d’un marché qui permette aux femmes de mener à bien les activités génératrices de revenu, la réalisation de toilettes le long des berges, etc. Ces infrastructures, Kpago doit l’avoir pour que son image de village situé au bord du lac puisse véritablement se révéler afin qu’il devienne une référence dans l’arrondissement, la commune, le Bénin, et par ailleurs dans le monde, a insisté le responsable des affaires économiques.

« Autonomisation de la femme et son rôle dans le foyer en milieu rural », c’est le thème retenu pour la célébration. Suivant les explications du responsable des affaires économiques de l’AssoDeK, il a été retenu parce que Kpago est un milieu rural, et les notions d’autonomisation et de femme au foyer doivent être bien cernées face à la vague de féminisme en provenance de l’occident. Il a été question d’amener les femmes à comprendre que leur rôle avec les particularités d’un milieu rural, est très important. Et pour jouer ce rôle, elles doivent être autonomes, a expliqué Gildas LOGOZO.

Pour cette première édition réussie de la JIF, l’AssoDeK a bénéficié du soutien de relais à l’international, des fils et filles de Kpago et d’ailleurs.

Relais International

Dr. Blaise DJIHOUESSI

Natifs de Kpago

Mme Philomène DJIHOUESSI, Trésorière Générale de l’AssoDeK

Professeur Christophe HADONOU-YOVO

M. Edouard LOGOZO

M. Jean SOSSOUVE

Dr. Inès HADONOU-TOFFOUN

M. Charlemagne N’DJIBIO

Mme Judith SAVI

L’Amicale des frères d’armes de Kpago

La Communauté de Kpago au Nigéria

M. Espoir ADABA, Président de l’AssoDeK

M. Justin KOÏ, Vice-Président de l’AssoDeK

Mme Estelle SAVI, Responsable des Affaires Fémines de l’AssoDeK (présidente du Comité d’organisation de la JIF)

Gildas LOGOZO, Responsable des Affaires Economiques de l’AssoDeK

Noms des non-natifs

Député Bernard AMOUSSOU

Désiré EZIN, 1er Adjoint du Maire de Kpomassè

CIPCRE Bénin (ONG)

Germain CAKPO-CHICHI.

