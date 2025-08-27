mercredi, 27 août 2025 -

Commerce extérieur

L’Asie, premier client à l’exportation du Bénin




Le volume des exportations du Bénin vers le marché asiatique en 2024, est de 68,2%, loin devant l’Europe et l’Afrique qui affichent respectivement 10,8% et 15,1%.

L’Asie, un partenaire privilégié du Bénin pour les exportations. Les statistiques affichent pour le compte de l’année 2024, un taux de 68,2%, contre 10,8% pour le marché européen.
L’Afrique quant à elle a absorbé 15,1% des produits à l’exportation. Cette forte concentration géographique selon les analystes, reflète la dépendance du Bénin à un marché unique, un facteur de vulnérabilité en cas de retournement de la demande asiatique.
Sur les 15,1% des exportations orientés vers l’Afrique, la zone CEDEAO capte 9,3% dont 6,1% en direction des pays de l’UEMOA, et 3,2% vers les autres membres de la communauté économique. Des signaux positifs auraient été enregistrés sur certains corridors régionaux, notamment les corridors en direction du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau et du Mali, où les exportations béninoises ont progressé.
Au cours de l’année en référence, les exportations de marchandises du Bénin ont atteint 674,7 milliards FCFA (1,2 milliards de dollars), avec une hausse de 5,5% par rapport à l’année précédente. Cette progression s’explique essentiellement par deux familles de produits : Les résidus et déchets des industries alimentaires, et les aliments préparés pour animaux, qui contribuent selon Sika finance, à hauteur de +4,3 points à la croissance, contre +3,9 points pour les graines et fruits oléagineux.

F. A. A.

27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




