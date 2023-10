L’Ascinb en campagne nationale de plaidoyer pour l’intensification de la nutrition

L’Alliance de la société civile pour l’intensification de la nutrition au Bénin (Ascinb) en collaboration avec le Réseau des acteurs des médias pour l’eau, l’environnement et le climat (Ramec) a procédé, le dimanche 15 octobre 2023 à l’hôtel du Lac à Cotonou, au lancement officiel de la campagne nationale de plaidoyer pour l’intensification de la nutrition. C’était au cours d’une conférence de presse animée par le Président du conseil d’administration de l’Ascinb, Dr Aurélien Atindégla et ses partenaires.

Initiée par l’Alliance de la société civile pour l’intensification de la nutrition au Bénin (Ascinb), la Campagne nationale de plaidoyer pour l’intensification de la nutrition (CaNPIN) s’inscrit dans le cadre du projet Cascade et vise à sensibiliser les autorités et l’opinion publique nationale et internationale sur les défis liés à la nutrition, en particulier dans les zones rurales du Bénin. En procédant à son lancement le dimanche 15 octobre 2015, le Président du conseil d’administration (Pca) de l’Ascinb, Dr Aurélien Atindegla a rappelé le contexte et les enjeux de cette campagne placée sous le sceau de la Journée Internationale des femmes rurales, dont le thème est « Les femmes rurales cultivent la bonne nourriture pour toutes et tous ». « La campagne a pour objectif principal d’influencer les politiques et stratégies actuelles et celles qui seront adoptées dans le futur afin qu’elles créent un environnement favorable pour l’atteinte des objectifs stratégiques de Cascade dont l’ambition est d’augmenter l’accès et la consommation d’une alimentation saine pour les membre des ménages, en particulier les femmes en âge de procréer et les enfants, et d’accroître la résilience aux chocs et au stress économique liés au changement climatique des membres des ménages dans les 20 communes d’intervention du programme » a indiqué le Pca Atindégla. La campagne, qui a été officiellement lancée le dimanche 15 octobre 2023, va s’étendre jusqu’à décembre 2026. Pour l’atteinte des tous les objectifs fixés, les organisateurs ont prévu plusieurs activités dont la conférence de presse, la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation à Savalou le 16 octobre, l’atelier de mobilisation et sensibilisation des médias les 17 et 18 octobre, ect afin de sensibiliser un large éventail d’acteurs sur les enjeux de la nutrition, le rôle essentiel des femmes rurales dans la nutrition et le développement durable et les bonnes pratiques en matière de nutrition au Bénin. Conscients des enjeux, ils ont tous à l’unanimité exprimé leur vœu de voir, toutes les parties prenantes notamment les décideurs, jouer leur partition pour un Bénin où la malnutrition est vaincue grâce à engagement politique ferme. L’atelier de sensibilisation des médias qui s’ouvre aujourd’hui à Grand-Popo entend sensibiliser les professionnels des médias de manière plus approfondie aux questions liées à la nutrition et à l’importance de leur rôle dans le succès de la campagne. Il est donc attendu qu’ils fassent des enjeux et défis nutritionnels des priorités pour accompagner la campagne.

