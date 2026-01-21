L’Armée soigne plus de 2000 personnes à Porga

Dans la commune frontalière de Porga, départemnent de l’Atacora, la présence des Forces de défense et de sécurité (FDS) ne se limite plus aux patrouilles et aux dispositifs de surveillance. Du 14 au 16 janvier 2026 , les FDS ont aussi investi les sites de soins, dans le cadre d’une vaste opération médicale gratuite destinée aux populations locales.

Pilotée par la cellule des actions civilo-militaires de l’opération Mirador, sous la coordination du lieutenant-colonel Tassou Abdou Wassiou, une opération médicale gratuite a mobilisé militaires, policiers et agents de santé départementaux du 14 au 16 janvier 2026 à Porga dans le département de l’Atacora.

Durant trois jours, des milliers d’habitants de Porga et des villages environnants ont afflué vers les sites aménagés pour l’occasion.

Consultations générales, soins courants et distribution gratuite de médicaments ont permis de prendre en charge plus de 2 000 patients, toutes tranches d’âge confondues. Pour les cas jugés plus complexes, une trentaine de personnes ont été orientées vers l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta afin de bénéficier d’un suivi spécialisé.

Mais au-delà des actes médicaux, l’opération s’est voulue un espace d’échanges. Les Forces de sécurité ont multiplié les discussions avec les populations autour de la prévention, de la vigilance communautaire et du rôle des citoyens dans la lutte contre l’insécurité. Une démarche saluée par de nombreux bénéficiaires, qui y voient un signe d’écoute et de considération.

M. M.

·

21 janvier 2026 par ,