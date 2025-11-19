L’Armée offre une assistance vétérinaire gratuite aux éleveurs peuhls

L’Armée béninoise à travers la Direction de la participation des armées au développement et aux tâches d’intérêt public (DPADTIP) mène une vaste opération d’assistance vétérinaire gratuite au profit des communautés peulh de Guéné et ses environs à Malanville, dans le département de l’Alibori. Des équipes de la DPADTIP sont déployées dans plusieurs campements pour des traitements préventifs et curatifs, notamment contre la trypanosomose.

Joie et satisfaction pour les éleveurs peulh de Guéné et environs à Malanville. La Direction de la participation des armées au développement et aux tâches d’intérêt public initie depuis ce mardi 18 novembre 2025, une vaste opération de traitement de bétail. Des milliers de têtes de bœufs ont été présentées aux équipes de la DPADTIP, pour recevoir des soins préventifs et curatifs, notamment contre la trypanosomose. Les animaux traités dans le cadre de cette opération ont également bénéficié de vitaminothérapie et d’une déparasitation assurant leur protection pour plusieurs mois.

Cette initiative de l’armée est hautement saluée par les éleveurs peuhls. « La présence des militaires nous réjouit et nous rassure », a déclaré MOHAMADOU Aboubacar, chef de campement aux services de communication du gouvernement. Voir les militaires soigner les animaux pour lui, relève de l’inédit. « Qu’ils soient nos porte-parole pour que nous ne soyons plus pris pour cible », exhorte-t-il.

Cette opération selon le chef d’escadron Acquilas AGOSSOUKPE, représentant du Colonel IDJOUOLA Tétédé, directeur de la DPADTIP, vise avant tout à renforcer les liens armée-nation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une lutte collective qui nécessite la coopération de toutes les couches sociales.

L’opération d’assistance vétérinaire gratuite s’achève ce jeudi 20 novembre 2025.

