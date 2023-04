L’Armée béninoise reçoit des matériels de transmission

La France met à la disposition des Forces Armées Béninoises, des matériels de communication pour une lutte efficace contre le terrorisme. La cérémonie de remise des matériels a eu lieu vendredi 7 avril 2023.

Un nouvel appui de la France au Bénin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le ministre béninois chargé de la Défense nationale a réceptionné ce vendredi des matériels de transmission et de génie. « Après une étude menée en commun par nos équipes sur le terrain et à Cotonou, le centre de crise a répondu à la demande en moyens de transmission de gamme tactique composé de 100 postes émetteurs récepteur VHF et de 170 radios portatives », a-t-il confié. Selon le ministre de la défense « cet ensemble de moyens permettra aux unités dédiées à la lutte contre le terrorisme de mieux communiquer et donc de gagner en réactivité et en fluidité ».

La coopération militaire entre le Bénin et la France se renforce à travers des dons de plusieurs types. Le 20 janvier 2023, un lot de véhicules de l’avant blindé a été remis aux forces armées béninoises. Ces véhicules blindés équipés d’armes, les protège contre les armes utilisées par les terroristes et leurs mines artisanales.

