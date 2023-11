L’Arabie Saoudite rejette la participation du Polisario

Le Polisario n’est pas le bienvenu au Sommet arabo-africain, qui s’ouvre samedi prochain à Riyad. L’’Arabie saoudite a décidé de reporter purement et simplement la rencontre.

Le Royaume d’Arabie saoudite a décidé de reporter la tenue du sommet arabo-africain, qui était prévu dans la capitale, Riyad, samedi prochain. Cette décision fait suite au refus de l’Arabie saoudite de participer à ce sommet avec « l’entité fictive » Polisario.

Selon les informations, l’Arabie Saoudite rejette catégoriquement la participation du « Polisario » à ce sommet. Et pour cause, les autorités de ce pays ne cautionnent pas la participation d’entités fictives à une rencontre organisée dans leur pays.

L’Arabie Saoudite a affirmé à plusieurs reprises la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire. Raison pour laquelle, Riyad rejette catégoriquement la participation à ce sommet d’une entité dépourvue de légitimité internationale et dont la présence contredit la morale et les valeurs humaines.

Au même moment, un sommet arabe d’urgence est prévu ce même samedi 11 novembre à Riyad pour discuter de la question palestinienne.

Le report du sommet arabo-africain en raison de la position de l’Arabie Saoudite contre la participation Polisario est un message à la communauté internationale par rapport à la position ferme des autorités saoudites sur le dossier du Sahara marocain.

