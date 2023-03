L’Amicale des femmes de la CNSS célèbre l’évènement avec faste

Les femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont célébré, vendredi 17 mars 2023, à Majestic Cadjèhoun (Cotonou), la Journée internationale des droits des femmes (JIF). Réunies au sein de leur amicale, elles ont célébré l’évènement au cours d’une cérémonie riche en couleurs et rehaussée par la présence de Lucien LANGANFIN, président du Conseil d’administration de la CNSS, de Apollinaire TCHINTCHIN, Directeur Général de la CNSS, et de plusieurs autres responsables.

Sans la contribution de la femme, aucun pays, aucune économie, aucune politique, aucune entreprise ne peut réaliser son potentiel, encore moins, relever les défis du 21e siècle. Raïssatou AMI-TOURE, présidente de l’Amicale des femmes de la CNSS (AFCNSS) l’a rappelé, vendredi 17 mars, à l’occasion de la célébration de l’édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes. Pour bâtir des sociétés plus inclusives, plus productives, plus respectueuses des normes et valeurs de l’entreprise, il est indispensable de mieux protéger, d’investir et de « valoriser de façon grandiose », la couche féminine, et de combattre fermement les discriminations liées au genre, a-t-elle ajouté.

Evoquant les discriminations à l’égard de la femme, la présidente de l’AFCNSS informe que depuis 1960, seulement 03 femmes ont occupé le poste de Directrice Générale de la CNSS, sur une vingtaine. A la date d’aujourd’hui, toutes les directions techniques sont dirigées par des hommes ; 03 femmes sont nommées chef cellules, et 05 autres occupent des postes de cheffes service. Cette discrimination pour elle, crée « un grand manque à gagner pour le progrès efficient de la CNSS ».

Au nom de toutes les femmes, Raïssatou AMI-TOURE a exhorté les responsables de la CNSS à « une reproduction des approches systémiques et galantes à promouvoir durablement une efficacité prospère dans un engagement ambitieux impliquant les valeurs féminines pour une Caisse nationale de sécurité sociale développée ». « Nous avons beaucoup à gagner et beaucoup à donner pour le meilleur du développement de nos peuples », a-t-elle insisté.

Relever les défis dans le domaine du numérique

Pour la marraine de l’édition 2023 de la JIF de l’AFCNSS, la date du 08 mars permet de célébrer non seulement les avancées dans le domaine des droits des femmes, mais aussi de réfléchir aux stratégies afin de pouvoir prendre des engagements pour relever les défis existants.

Se référant au thème retenu cette année, le grand défi auquel font face les femmes et les filles selon Françoise SOSSOU AGBAHOLOU, est celui de relever leur niveau dans le domaine du numérique.

L’objectif selon la présidente de WILDAF BENIN, étant de leur permettre d’avoir des emplois dans le domaine, de faciliter l’accès à l’internet en vue de leur permettre d’être « Rendez-vous du numérique ».

Pour le secrétaire général du SYNASS, le thème retenu cette année répond « parfaitement » aux enjeux actuels des technologies et innovations. C’est un thème qui appelle non pas la société à faire une place à la femme, mais l’exhorte plutôt à s’imposer dans l’univers du numérique, a fait observer Julien FADONOUGBO avant d’inviter les femmes de la CNSS à saisir toutes les opportunités, à faire preuve de courage et de détermination, et surtout à prendre conscience que « leur lutte est une arme puissante pour barrer la voie à toutes les injustices dont elles sont victimes afin d’enterrer les germes de la discrimination basée sur le genre ».

En réponse aux doléances des femmes, le Directeur Général a donné l’assurance que la direction générale travaille à ce que les femmes soient représentées à tous les postes de commandement. Apollinaire TCHINTCHIN a évoqué à l’occasion, le choix d’une femme pour diriger le projet de réorganisation du système d’information à la base de la CNSS.

Au nom de la direction générale, il a pris l’engagement de travailler aux côtés des femmes pour enrichir tous les débats, toutes les actions qui vont dans le sens de la promotion de leurs droits.

Réduire la fracture numérique

« Pour un monde digital inclusif : Innovation et technologie pour l’égalité des sexes », c’est le thème retenu cette année pour la JIF.

Le Président du Conseil d’Administration de la CNSS a invité les femmes à poursuivre les réflexions au-delà de la célébration afin que le problème à l’origine de ce thème, soit résolu à la CNSS. « Si ce thème a été choisi, c’est pour régler un problème fondamental, celui de la fracture numérique entre les hommes et les femmes, surtout en milieu professionnel », a fait savoir Lucien LANGANFIN. Pour lui, les questions d’innovation technologiques, de digitalisation mises aux côtés des préoccupations d’égalité des sexes, rappellent qu’il y a « une fracture profonde entre l’homme et la femme en milieu professionnel, en ce qui concerne l’accès aux outils technologiques innovants ».

Pour lui, c’est le moment pour les femmes de la CNSS de profiter de cette célébration pour prendre un engagement aux côtés des hommes pour maîtriser ces outils, de pouvoir les utiliser et développer une employabilité en ce qui concerne les grandes mutations technologiques, considérées aujourd’hui comme un défi pour la gente féminine.

Cette célébration a été également l’occasion de lancer le Bureau d’écoute et d’assistance de l’AFCNSS. Le logo de l’Amicale ainsi que son site web ont été présentés à cette occasion.

La célébration s’est déroulée dans une ambiance festive.

17 mars 2023