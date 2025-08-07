L’Ambassadeur des Émirats reçu par le ministre de la Défense

Le renforcement de la coopération bilatérale était au cœur de la rencontre, ce jeudi 7 août 2025, entre l’ambassadeur des Émirats arabes unis et le ministre béninois de la Défense nationale.

Son Excellence, M. Mohammed Saeed Al Kaabi, ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la République du Bénin, a rencontré Son Excellence, M. Fortunet Alain Nouatin, ministre de la Défense nationale du Bénin, ce jeudi, au cabinet du ministre à Cotonou.

Au cours de la rencontre, le diplomate et le ministre ont passé en revue les relations de coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de les développer, notamment dans les domaines de la sécurité et de la défense. Les parties ont également discuté et examiné les dernières développement de la situation régionale et internationale d’intérêt commun.

Au cours de la séance, Son Excellence l’ambassadeur a remis à Son Excellence le ministre de la Défense une invitation de la part de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, pour assister au Salon aéronautique qui se tiendra du 17 au 21 novembre 2025 à Dubaï.

Le ministre Nouatin a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour cette invitation.

Au terme de l’entretien, SEM. Mohammed Saeed Al Kaabi et SEM. Fortunet Alain Nouatin ont salué le niveau des relations bilatérales entre les deux pays et affirmé leur volonté de poursuivre la coordination et les efforts pour les renforcer dans divers domaines.

