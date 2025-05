L’Ambassadeur des Emirats reçu par le Président du CES

La coopération économique et sociale au centre de la rencontre entre l’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis et le Président du Conseil économique et social (CES) au Bénin. Son Excellence Mohamed Saeed Al Kaabi a rencontré, ce mardi 28 mai 2025, Son Excellence Conrad Gbaguidi, au siège de l’institution à Cotonou.

Au cours de la rencontre de ce mercredi entre Son Excellence Mohamed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats Arabes Unis et Son Excellence Conrad Gbaguidi, Président du CES, les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de les renforcer davantage dans divers domaines, notamment économiques et sociaux. Plusieurs questions d’intérêt commun ont également été abordées.

Les deux personnalités n’ont pas manqué de souligner la nécessité de consolider la coopération institutionnelle et l’échange d’expertises au service des intérêts des deux peuples amis.

Son Excellence l’Ambassadeur Al Kaabi a exprimé la volonté des Émirats Arabes Unis de développer davantage la coopération avec le Bénin, saluant le rôle du Conseil économique et social dans l’appui aux politiques de développement du pays.

Pour sa part, Son Excellence Konrad Gbaguidi a salué la coopération avec les Émirats Arabes Unis, en mettant en valeur leurs efforts en matière de développement aux niveaux régional et international.

Le Président du CES a exprimé le souhait de bénéficier de l’expérience des institutions similaires aux Émirats et d’établir avec elles un partenariat efficace et constructif.

