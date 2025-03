L’Ambassadeur des Émirats offre un dîner d’Iftar à Cotonou

L’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis près la République du Bénin, SEM. Mohammed Saeed Al-Kaabi, a offert un dîner d’Iftar (rupture de jeûne), vendredi 14 mars 2025, à l’hôtel Novotel Orisha à Cotonou. Plusieurs personnalités étaient conviées à cette réception organisée dans le cadre du carême du mois béni de Ramadan.

Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats Arabes Unis en République du Bénin, a offert un dîner de rupture du jeûne à l’occasion du mois sacré du Ramadan, le 14 mars 2025, à l’hôtel Novotel Orisha à Cotonou. Ce dîner a réuni plusieurs personnalités dont la Ministre béninoise du Commerce et de l’Industrie, Mme Shadiya Alimatou Assouman ; le Secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères, M. Franck Armel Afoukou ; l’ancien Président de la République du Bénin, M. Nicéphore Soglo, le Doyen du Corps diplomatique, SEM. Rachid Rguibi.

Il y avait aussi des représentants de divers ministères du gouvernement béninois, des institutions constitutionnelles et officielles, l’Ambassadeur du Vatican au Bénin, des représentants du Corps diplomatique, des organisations régionales et internationales accréditées au Bénin, le Président de l’Union Islamique, les leaders des communautés religieuses au Bénin, ainsi que de nombreuses personnalités culturelles, économiques et sociales, sans oublier la communauté arabe et musulmane du Bénin.

Dans son message lors de l’événement, Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi s’est prononcé sur la philosophie de l’Islam concernant le jeûne pendant le mois de Ramadan, en tant qu’acte de dévotion visant à inculquer des valeurs de patience, de sacrifice et d’amour du bien pour autrui. Il a souligné que le mois de Ramadan constitue une occasion renouvelée chaque année de manifester les valeurs islamiques basées sur la modération, la tolérance et la coexistence pacifique.

Le diplomate a également rappelé que les Émirats Arabes Unis, sous la direction de Son Altesse le Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis, s’efforcent de consolider les valeurs islamiques, devenues une partie intégrante de l’identité émiratie et une priorité nationale, en raison de leur conviction profonde en l’importance de la tolérance et de la coexistence entre les nations, comme principe fondamental de l’Islam.

Il a mentionné que les Émirats Arabes Unis ont été le premier pays arabe à nommer un ministre de la tolérance, afin d’en faire une valeur fondamentale dans la société. Le pays a également adopté la loi sur la "Lutte contre la discrimination et la haine", visant à enrichir la culture de la tolérance à l’échelle mondiale et à combattre toutes formes de discrimination et de racisme, qu’ils soient d’ordre ethnique, religieux ou culturel. De plus, les Émirats ont créé l’Institut International de la Tolérance, destiné à promouvoir l’esprit de tolérance dans la société et à renforcer la position des Émirats sur la scène régionale et internationale en tant que modèle de tolérance.

Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi a également profité de l’occasion pour saluer les relations bilatérales entre les Émirats Arabes Unis et la République du Bénin, ainsi que les efforts déployés pour les développer dans divers domaines. Il a exprimé son admiration pour la coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses en République du Bénin, qui constitue un modèle pour l’Afrique.

Cette réception d’Iftar organisée à mi-parcours du Ramadan Kareem vise à renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les peuples des Émirats Arabes Unis avec la Communauté musulmane et les populations béninoises sans distinction.

