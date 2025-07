L’Ambassadeur des Émirats échange avec la Coordinatrice Résidente des Nations Unies

Son Excellence Mohamed Saïd Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats Arabes Unis auprès de la République du Bénin, a reçu, ce mercredi 23 mai 2025, Mme Aminatou Sar, Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies au Bénin, au siège de la mission à Cotonou.

Les échanges entre Son Excellence Mohamed Saïd Al Kaabi et Mme Aminatou Sar ont porté sur les perspectives de coopération bilatérale entre les Émirats Arabes Unis et les Nations Unies, en particulier en matière de projets humanitaires et de développement au Bénin. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur plusieurs questions d’intérêt commun.

Mme Sar a salué le rôle de leadership des Émirats Arabes Unis sur la scène internationale, soulignant le soutien généreux et constant que le pays apporte aux programmes et initiatives des Nations Unies, notamment en Afrique, en faveur de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les deux responsables ont enfin passé en revue les principaux programmes mis en œuvre par les agences onusiennes au Bénin dans les domaines de la santé, de l’éducation, du développement communautaire et du soutien aux populations vulnérables. Ils n’ont pas manqué de réaffirmer l’importance de renforcer la coordination entre la mission émirienne et les bureaux des Nations Unies pour garantir des projets conjoints à impact concret et durable au profit des communautés locales.

24 juillet 2025 par