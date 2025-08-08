L’Ambassadeur des Émirats arabes unis rencontre le DGPR

L’Ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin a rencontré, le 7 août 2025, à Cotonou, le Directeur Général de la Police Républicaine (DGPR). Les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération sécuritaire.

Son Excellence Mohamed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis près la République du Bénin, a rencontré le Directeur général de la Police républicaine, le Contrôleur général de Police, Kokou Brice Allowanou. La séance s’est déroulée, jeudi dernier, à la Direction générale de la Police républicaine à Cotonou.

Au cours de la séance, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les Émirats arabes unis et la République du Bénin, notamment dans les domaines sécuritaire et policier, la lutte contre la criminalité transnationale, l’échange d’expertises et le renforcement des capacités. Les deux personnalités ont également passé en revue les dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Les discussions ont été marquées par des éloges mutuels sur l’excellence des relations bilatérales entre les deux pays amis et sur leur évolution constante dans divers domaines.

Le Directeur général de la Police républicaine, Kokou Brice Allowanou, a salué l’expérience pionnière des Émirats arabes unis dans le domaine de la sécurité, exprimant le souhait du Bénin d’en tirer profit pour développer sa stratégie nationale de sécurité.

Pour sa part, l’Ambassadeur des Émirats arabes unis a salué le haut niveau de sécurité dont bénéficie le Bénin, grâce aux plans sécuritaires efficaces mis en place par le gouvernement.

Son Excellence Mohamed Saeed Al Kaabi a réaffirmé la volonté des Émirats arabes unis de poursuivre la coopération commune pour renforcer la sécurité et la stabilité du pays.

