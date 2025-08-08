samedi, 9 août 2025 -

Coopération sécuritaire

L’Ambassadeur des Émirats arabes unis rencontre le DGPR




L’Ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin a rencontré, le 7 août 2025, à Cotonou, le Directeur Général de la Police Républicaine (DGPR). Les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération sécuritaire.
Son Excellence Mohamed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis près la République du Bénin, a rencontré le Directeur général de la Police républicaine, le Contrôleur général de Police, Kokou Brice Allowanou. La séance s’est déroulée, jeudi dernier, à la Direction générale de la Police républicaine à Cotonou.

Au cours de la séance, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les Émirats arabes unis et la République du Bénin, notamment dans les domaines sécuritaire et policier, la lutte contre la criminalité transnationale, l’échange d’expertises et le renforcement des capacités. Les deux personnalités ont également passé en revue les dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Les discussions ont été marquées par des éloges mutuels sur l’excellence des relations bilatérales entre les deux pays amis et sur leur évolution constante dans divers domaines.

Le Directeur général de la Police républicaine, Kokou Brice Allowanou, a salué l’expérience pionnière des Émirats arabes unis dans le domaine de la sécurité, exprimant le souhait du Bénin d’en tirer profit pour développer sa stratégie nationale de sécurité.

Pour sa part, l’Ambassadeur des Émirats arabes unis a salué le haut niveau de sécurité dont bénéficie le Bénin, grâce aux plans sécuritaires efficaces mis en place par le gouvernement.
Son Excellence Mohamed Saeed Al Kaabi a réaffirmé la volonté des Émirats arabes unis de poursuivre la coopération commune pour renforcer la sécurité et la stabilité du pays.

8 août 2025 par Ignace B. Fanou




Les lauréats du Prix Cultura Afrique Francophone dévoilés


9 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Cotonou a accueilli ce vendredi la conférence de presse annonçant les (…)
Lire la suite

La chanteuse Ciara est l’une des premières afro-descendantes à recevoir (…)


8 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 26 juillet 2025, la chanteuse américano-béninoise Ciara, ainsi que (…)
Lire la suite

Parakou passe de 445 à 1.141 km (eau) et 26.756 à 49.200 abonnés au courant


8 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’État béninois a investi 31,6 milliards de FCFA dans les secteurs de (…)
Lire la suite

L’aménagement et le bitumage de la route Akassato-Sô-Ava lancés


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tronçon Akassato-Sô-Ava long de 4,5 Km sera bientôt aménagé pour le (…)
Lire la suite

Le ministère du travail annule les épreuves de deux corps


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère du travail et de la fonction publique a relevé une (…)
Lire la suite

Les réclamations au test des assistants probatoires clôturées le 11 août


6 août 2025 par Marc Mensah
Les aspirants à l’enseignement supérieur ont jusqu’au lundi 11 août à (…)
Lire la suite

Une procession grandiose clôture le festival des masques


5 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Festival des Masques s’est achevé en apothéose, dimanche 3 août 2025 (…)
Lire la suite

Les Béninois de la diaspora invités à se faire enrôler au RAVIP


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Afin de pouvoir exprimer leur vote à la présidentielle de 2026 au (…)
Lire la suite

La CENA fait le point de l’avancement du processus avec les partis (…)


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a tenu, ce lundi 04 (…)
Lire la suite

La CA de Banikoara destituée après sa démission de l’UPR


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Suzanne Elise Tama n’est plus la cheffe de l’arrondissement central de (…)
Lire la suite

Le gouvernement en vacances pour un mois


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les vacances gouvernementales ont démarré depuis ce vendredi 1er août (…)
Lire la suite

Décès du roi Onikoyi de Porto-Novo


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le roi Onikoyi de Porto-Novo n’est plus. Il a tiré sa révérence dans la (…)
Lire la suite

La veuve du Prof Albert Tévoedjrè s’est éteinte


3 août 2025 par Marc Mensah
Sœur Théophane, veuve du célèbre professeur Albert Tévoedjrè, est (…)
Lire la suite

La SGDS veille à la salubrité des sites du festival des masques


3 août 2025 par Akpédjé Ayosso
À l’occasion de la deuxième édition du Festival des Masques qui se (…)
Lire la suite

Ifá Òrúnmìlà au cœur d’un colloque international à Porto-Novo


3 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Festival des Masques a débuté ce samedi 02 août 2025 à Porto-Novo (…)
Lire la suite

Le 65e anniversaire de l’indépendance célébré avec fierté et émotion


1er août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin a célébré ce vendredi 1er août 2025, le 65e anniversaire de (…)
Lire la suite

Claudy Siar à Cotonou pour obtenir la nationalité béninoise


1er août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le journaliste et animateur afro-carïbéen, Claudy Siar a annoncé ce (…)
Lire la suite

Quelques photos du dépôt de gerbe au Monument aux Dévoués


1er août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la République, Patrice Talon, a procédé au dépôt de (…)
Lire la suite




