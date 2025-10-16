L’Ambassadeur des Émirats arabes unis reçu par le ministre Didier Tonato

Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis près la République du Bénin, a rencontré, ce jeudi 16 octobre 2025, Son Excellence José Didier Tonato, Ministre du Développement durable, des Transports, de l’Énergie et des Mines, au siège du ministère à Cotonou. Les deux personnalités ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale.

L’entretien entre Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi et le ministre José Didier Tonatoa a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les Emirats arabes unis et le Bénin dans les domaines du développement durable, de l’énergie, des transports et des mines, ainsi que sur l’échange d’expertises techniques et la création de partenariats dans des secteurs d’intérêt commun.

Au cours de la rencontre, l’Ambassadeur Al Kaabi a salué les relations bilatérales entre les deux pays amis et souligné la volonté de leurs dirigeants de les développer davantage dans divers domaines.

Son Excellence l’Ambassadeur a remis à Son Excellence le Ministre Tonato une invitation officielle de la part de Son Excellence Suhail Al Mazrouei, Ministre émirien de l’Énergie et des Infrastructures, à participer à la Semaine d’Abu Dhabi pour le Développement durable, prévue en janvier 2026.

Pour sa part, le Ministre Tonato a exprimé sa gratitude pour l’invitation et salué l’expérience pionnière des Émirats arabes unis en matière de développement durable et de gouvernance environnementale, la considérant comme une source d’inspiration pour de nombreux pays à travers le monde.

