jeudi, 16 octobre 2025 -

2599 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Coopération bilatérale

L’Ambassadeur des Émirats arabes unis reçu par le ministre Didier Tonato




Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis près la République du Bénin, a rencontré, ce jeudi 16 octobre 2025, Son Excellence José Didier Tonato, Ministre du Développement durable, des Transports, de l’Énergie et des Mines, au siège du ministère à Cotonou. Les deux personnalités ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale.

L’entretien entre Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi et le ministre José Didier Tonatoa a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les Emirats arabes unis et le Bénin dans les domaines du développement durable, de l’énergie, des transports et des mines, ainsi que sur l’échange d’expertises techniques et la création de partenariats dans des secteurs d’intérêt commun.

Au cours de la rencontre, l’Ambassadeur Al Kaabi a salué les relations bilatérales entre les deux pays amis et souligné la volonté de leurs dirigeants de les développer davantage dans divers domaines.

Son Excellence l’Ambassadeur a remis à Son Excellence le Ministre Tonato une invitation officielle de la part de Son Excellence Suhail Al Mazrouei, Ministre émirien de l’Énergie et des Infrastructures, à participer à la Semaine d’Abu Dhabi pour le Développement durable, prévue en janvier 2026.

Pour sa part, le Ministre Tonato a exprimé sa gratitude pour l’invitation et salué l’expérience pionnière des Émirats arabes unis en matière de développement durable et de gouvernance environnementale, la considérant comme une source d’inspiration pour de nombreux pays à travers le monde.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 octobre 2025 par Ignace B. Fanou




L’ex député Sabi Soulé a rendu l’âme


16 octobre 2025 par Marc Mensah
Décès d’un ancien député à l’Assemblée nationale ! Sabi Soulé (…)
Lire la suite

La Cité administrative opérationnelle en mars 2026


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les travaux de construction de la Cité administrative évoluent à (…)
Lire la suite

Les FAB offrent des soins gratuits aux populations de Banikoara


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Forces Armées Béninoises (FAB) mènent depuis le 14 octobre 2025 une (…)
Lire la suite

La HAAC publie la réglementation des médias pour la précampagne


15 octobre 2025 par Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a (…)
Lire la suite

Le gouvernement crée la Commission nationale de Réforme du Droit


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 15 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

Des travaux de réhabilitation du stade Charles de Gaulle


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres de ce mercredi 15 octobre 2025 a autorisé le (…)
Lire la suite

Arnaquée, une Néerlandaise se suicide, le cybercriminel béninois arrêté


15 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un cybercriminel a été présenté, lundi 13 octobre 2025, (…)
Lire la suite

Une candidate recalée à la CENA faute de colistier


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une candidate indépendante Françoise Gbayido s’est présentée, ce mardi (…)
Lire la suite

Le personnel du Parlement sensibilisé sur les avantages et les risques (…)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de la Cellule de communication et porte-parole du Président de (…)
Lire la suite

Un enseignant retrouvé mort à Tanguiéta


12 octobre 2025 par Marc Mensah
Le corps sans vie d’un enseignant a été découvert, samedi 11 octobre (…)
Lire la suite

Aucun candidat enregistré à la CENA


12 octobre 2025 par Marc Mensah
Calme plat au siège de la Commission Electorale Nationale Autonome (…)
Lire la suite

L’ ex député Jean-Claude Hounkponou décédé


12 octobre 2025 par Marc Mensah
L’ancien député Jean-Claude Hounkponou, ex-président du parti Union (…)
Lire la suite

Le gouvernement enclenche le lancement de ‘’Bénin TV Alafia’’


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

132 parcelles pour la réinstallation des maraîchers recensés


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le Conseil (…)
Lire la suite

L’ANCB scelle un partenariat avec l’AMPCC du Maroc


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), (…)
Lire la suite

135 postes ouverts pour plusieurs entreprises


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) recrute divers (…)
Lire la suite

Le 1er Salon de l’automobile s’ouvre à Cotonou le 16 octobre


8 octobre 2025 par Marc Mensah
‎Le tout premier Salon de l’automobile du Bénin se déroulera du 16 au (…)
Lire la suite

Louis VLAVONOU, élevé au grade de Docteur Honoris Causa de l’UPAO


8 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Désormais, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires