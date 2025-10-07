L’Ambassadeur des Émirats arabes unis reçu par Gaston Dossouhoui

L’Ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la République du Bénin s’est entretenu, mardi 7 octobre 2025, avec le Ministre de l’Agriculture, l’Elevage et de la Pêche sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. L’audience s’est déroulée au cabinet du ministre à Cotonou.

Son Excellence Mohamed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la République du Bénin, a rencontré, mardi 7 octobre 2025, Son Excellence Gaston Dossouhoui, Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche de la République du Bénin, à son cabinet à Cotonou.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales entre les deux pays amis, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’élevage.

Au cours de la rencontre, Son Excellence le Ministre a présenté les programmes et les plans de réforme mis en œuvre par le gouvernement béninois dans ces secteurs stratégiques, tout en exprimant le souhait de son pays d’élargir la coopération avec les Émirats arabes unis et de lancer des projets conjoints. M. Dossouhoui a également manifesté l’intérêt du Bénin à bénéficier de l’expertise émiratie reconnue dans le développement du secteur agricole, de la pêche maritime et de l’élevage.

Pour sa part, Son Excellence l’Ambassadeur Al Kaabi a souligné la profondeur des relations fraternelles qui unissent les deux pays amis, réaffirmant la disponibilité de l’Ambassade à offrir tout le soutien et les facilités nécessaires afin de renforcer la coopération bilatérale et d’élargir le partenariat entre les deux parties. Le diplomate émirien a enfin salué les efforts de développement accomplis par la République du Bénin dans divers domaines.

7 octobre 2025 par