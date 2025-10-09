jeudi, 9 octobre 2025 -

Coopération bilatérale

L’Ambassadeur des Émirats arabes unis ouvre des perspectives au CDC Bénin




L’Ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin s’est entretenu, à Cotonou, ce jeudi 9 octobre 2025, avec la Directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) sur les perspectives de coopération.

Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis près la République du Bénin, a rencontré à Cotonou, ce jeudi, Mme Maryse Lokossou, Directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin).

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les Émirats arabes unis et le Bénin, notamment dans les domaines de l’investissement, du développement et du financement de projets à caractère social et économique durable.

Au cours de l’entretien, Son Excellence l’Ambassadeur a salué le rôle majeur que joue la CDC Bénin dans le développement du pays, à travers ses programmes et initiatives de financement contribuant activement à la croissance économique et sociale. SEM. Mohammed Saeed Al Kaabi, a également réaffirmé la disponibilité de son pays à renforcer la coopération avec la CDC Bénin dans les domaines d’intérêt commun.

Mme Maryse Lokossou a exprimé l’intérêt de son institution à s’inspirer de l’expérience pionnière des Émirats arabes unis dans le domaine de l’inclusion financière, ainsi que sa volonté d’établir un partenariat solide avec des institutions similaires aux Émirats arabes unis, notamment dans les domaines de l’échange d’expertise, du renforcement des capacités et de la mise en œuvre de projets conjoints contribuant au développement durable.

9 octobre 2025 par Ignace B. Fanou




