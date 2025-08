L’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis reçoit le Maire de Bohicon

Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats Arabes Unis auprès de la République du Bénin, a reçu ce, mardi 5 août 2025, Son Excellence Rufino d’Almeida, Maire de la ville de Bohicon, au siège de la mission diplomatique à Cotonou. Les deux personnalités ont discuté de coopération et de développement.

Cette rencontre a porté sur l’état actuel des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement, ainsi que sur l’examen des opportunités de coopération entre les deux parties.

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur a d’abord salué l’excellence des relations entre son pays et le Bénin grâce au leadership de Son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon et de Son Excellence le Président des Emirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Au cours de l’entretien, Son Excellence l’Ambassadeur a souligné la solidité des relations entre les Émirats Arabes Unis et la République du Bénin, saluant la volonté des autorités locales béninoises d’améliorer la performance des collectivités locales, d’instaurer la bonne gouvernance et de promouvoir la décentralisation en tant que levier de développement. Il a également mis en avant l’importance de la coopération entre les deux parties, notamment dans les domaines du développement urbain, de la transformation numérique, des services municipaux et du renforcement des capacités.

Pour sa part, Son Excellence le Maire a exprimé sa profonde reconnaissance pour le rôle humanitaire et de développement que joue les Émirats Arabes Unis au Bénin. Il a exprimé son intérêt à bénéficier de l’expérience émiratie avancée en matière de gestion locale, soulignant l’importance de la mise en œuvre de projets communs dans la ville de Bohicon. M. Rufino d’Almeida a également proposé l’établissement d’un partenariat de jumelage entre la commune de Bohicon et plusieurs municipalités des Émirats Arabes Unis, afin de favoriser l’échange d’expertises et de soutenir les projets de développement durable.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination et d’organiser des visites mutuelles dans un avenir proche, dans le but de concrétiser les domaines de coopération évoqués et de générer un impact positif au service des communautés locales des deux pays.

