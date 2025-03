L’Ambassadeur Saeed Al-Kaabi anime une conférence à l’UAC

L’Ambassadeur Mohamed Saeed Al-Kaabi a animé une conférence sur la diplomatie humanitaire des Émirats arabes unis, ce mercredi 19 mars 2025, devant les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi, au Bénin.

Dans le cadre du programme de l’Iftar de Ramadan 2025, l’Ambassade des Émirats arabes unis près le Bénin, en collaboration avec l’Institut de langue arabe et de culture islamique – branche Bénin, l’Université nationale du Bénin – Université d’Abomey-Calavi, et le Croissant-Rouge des Émirats, a organisé un événement culturel et humanitaire, ce mercredi, à l’Université d’Abomey-Calavi.

Au cours de la conférence, Son Excellence Mohamed Saeed Al-Kaabi a présenté la diplomatie humanitaire des Émirats arabes unis et son rôle dans le développement en Afrique. Le diplomate a souligné l’importance des relations humaines et diplomatiques établies par les Émirats depuis leur création en 1971, inspirées par la vision de feu Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondateur de l’État et symbole du don.

Les Émirats arabes unis ont adopté une vision humanitaire fondée sur les principes de solidarité et d’aide internationale sous la direction de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Cette diplomatie humanitaire se concentre sur plusieurs priorités, telles que la lutte contre la pauvreté, les maladies, l’analphabétisme et l’aide aux victimes de catastrophes naturelles.

Depuis 1971 jusqu’en 2015, les Émirats ont débloqué plus de 174 milliards de dirhams d’aide au profit de 178 pays. Grâce à cet engagement, les Émirats se sont classés premiers au niveau mondial en termes d’aide publique au développement en pourcentage du revenu national brut pendant plusieurs années consécutives.

Dans la continuité de cet engagement, Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis, a émis en 2024 un décret fédéral pour créer "l’Agence des Émirats pour la coopération internationale", chargée de coordonner l’aide étrangère conformément à la politique humanitaire de l’État. Cette agence supervise les initiatives gouvernementales et caritatives, les plans d’urgence et les programmes de récupération après les crises.

Soutien accru en 2022

En 2022, les Émirats ont fourni une aide internationale d’une valeur totale de 12,67 milliards de dirhams (soit 3,45 milliards de dollars américains). Sur une période de trois ans (2020-2022), l’aide humanitaire totale s’est élevée à 34,20 milliards de dirhams (soit 9,31 milliards de dollars américains), avec une augmentation notable de 12 % par rapport à l’année précédente.

Aide sans distinction

Les Émirats arabes unis ont adopté une approche unique en matière d’aide internationale, veillant à ce que cette aide ne soit pas influencée par des considérations politiques, religieuses ou ethniques. L’objectif principal est de répondre aux besoins de base des populations, de lutter contre la pauvreté et de soutenir le développement des communautés vulnérables.

Cette approche repose sur une stratégie globale visant à faire des Émirats un centre mondial et une porte d’entrée pour le monde arabe, tout en favorisant un environnement de tolérance, de fraternité et d’ouverture culturelle.

L’Ambassadeur Mohamed Saeed Al-Kaabi n’a pas manqué de saluer les relations bilatérales entre la République du Bénin et les Émirats arabes unis dans divers domaines, mettant en lumière les efforts des institutions humanitaires de son pays pour soutenir le peuple béninois.

Il a énuméré les programmes mis en œuvre par le Croissant-Rouge des Émirats et la Fondation Ahmed bin Zayed Al Nahyan au Bénin et qui ont impacté des centaines de milliers de personnes.

Plus de 300 familles nécessiteuses ont bénéficié d’aides alimentaires. Plus de 450 personnes dont 150 étudiants ont reçu des repas de l’Iftar pendant le mois béni de Ramadan.

Engagement humanitaire durable

Au terme de la conférence, l’Ambassadeur a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis envers l’aide humanitaire et le développement international, comme modèle de coopération mondiale et de diplomatie humanitaire.

Grâce à ses politiques fondées sur la solidarité et le don, les Émirats restent un partenaire clé pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable à l’échelle mondiale.

En marge de la conférence, 150 kits de nourriture ont été distribuées aux étudiants et au corps professoral de l’Université d’Abomey-Calavi et de l’Institut de langue arabe et de culture islamique, en présence du directeur de l’Institut et du vice-recteur de l’université.

