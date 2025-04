L’Ambassadeur Rachid RGUIBI au cabinet de Dorothé SOSSA

L’Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin et Doyen du Corps diplomatique, Rachid RGUIBI, a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Dorothé SOSSA, ce mardi 29 avril 2025. La coopération entre le Bénin et son pays, les élections générales de 2026, et le soutien mutuel des Cours constitutionnelles du Bénin et du Maroc étaient les principaux sujets abordés.

Les Cours constitutionnelles du Bénin et du Maroc en phase de renforcer leur coopération. L’Ambassadeur du Maroc près le Bénin, Rachid RGUIBI a rencontré à cet effet, le président de la Cour constitutionnelle, ce mardi 29 avril 2025.

« J’ai eu l’honneur d’être reçu cet après-midi par le président de la Cour constitutionnelle. Je me suis déplacé pour pouvoir lui présenter toute la volonté de l’Institution du Royaume du Maroc, la Cour constitutionnelle marocaine, pour pouvoir consolider les relations qui existent déjà », a-t-il déclaré. La Cour constitutionnelle, selon l’Ambassadeur du Roi, est « l’acteur clé de l’équilibre institutionnel » et « le lieu de la consolidation de la démocratie ».

L’objet de la visite, a-t-il précisé, est de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour le travail qui se fait, surtout à la veille des échéances électorales qui arrivent dans les mois à venir. « On leur apporte tout le soutien nécessaire et les félicitations pour le travail qui est déjà fait par les différentes institutions de la République.

La Cour constitutionnelle béninoise a déjà des relations intenses avec le Maroc dans différents domaines, avec l’institution marocaine qui est la Cour constitutionnelle marocaine. Elles sont toutes les deux dans différentes institutions, aussi bien de la francophonie qu’au niveau international. Et le Maroc est prêt à accompagner à tous les niveaux de formation pour pouvoir faire avancer la démocratie à laquelle nous sommes tenus tous les deux, et de telle sorte à ce que les élections, aussi bien qu’au Maroc, bénéficient de l’expérience béninoise pour nos élections et de l’expérience marocaine pour les élections béninoises », a souligné le diplomate marocain.

Afin d’accélérer la processus de consolidation des relations entre les deux institutions, une rencontre entre le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, et son homologue du Maroc est annoncée dans les prochains jours.

F. A. A.

30 avril 2025 par ,