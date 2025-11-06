L’Ambassadeur du Maroc salue les progrès réalisés par son pays

L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Bénin, Doyen du Corps Diplomatique a sacrifié à la tradition, ce jeudi 6 novembre 2025, à l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche Verte. Lors de la cérémonie qui s’est déroulée en sa résidence à Cotonou, S.E.M Rachid RGUIBI a prononcé devant ses compatriotes un discours dans lequel il a loué les progrès réalisés grâce à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

"C’est avec un immense plaisir que je voudrais vous exprimer mon grand honneur et ma sincère émotion de vous recevoir aujourd’hui à la Résidence du Royaume du Maroc au Bénin, pour célébrer ensemble le 50ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, symbole fort d’unité nationale et de fervent patriotisme.", a déclaré S.E.M Rachid RGUIBI.

Le diplomate marocain a rappelé le célèbre discours historique de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, prononcé le 6 novembre 1975.

"Suite à ce Discours et quelques mois après, au 27 février 1976, l’occupant espagnol, sans effusion d’une seule goutte de sang, a quitté les provinces sahariennes, cédant dorénavant la place au drapeau marocain flotter sur l’ensemble du territoire du Sahara marocain.", a-t-il souligné.

Cette épopée mémorable, entrée dans les annales de l’Histoire moderne, a été rendue possible grâce à la mobilisation du peuple marocain en entier et celle des 350.000 Marocains qui ont pacifiquement marché sur le sud du Royaume, face à des militaires espagnols lourdement armés. Ces braves Marocaines et Marocains ne brandissaient que le drapeau national dans une main et, dans l’autre, le Livre Saint.

"Dans l’Histoire moderne, rares sont les grandes entreprises qui ont ainsi joint noblesse de la cause au pacifisme de la démarche.", a indiqué l’Ambasadeur du Roi.

C’est ainsi que cette commémoration demeure une source d’inspiration et de fierté pour des générations entières, rappelant la force de la volonté nationale pour défendre l’intégrité territoriale.

Pendant ces cinquante dernières années, le Maroc a patiemment développé ses provinces du sud. Celles-ci sont désormais représentées par les populations originaires du Sahara dans toutes les institutions du Royaume : Députés, Conseillers, Président de Région, de commune, Délégués ministériels, ambassadeurs… etc. De l’aveu de plusieurs observateurs, y compris des étrangers, ces provinces, grâce à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, sont aujourd’hui érigées en modèle de développement spectaculaire et en véritables pôles économiques intégrés.

Le Doyen du Corps diplomatique n’a pas manqué de salué l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution historique sur le Sahara marocain. "(...) grâce à la Vision, la Persévérance et la Détermination de SM Le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, le Royaume du Maroc, à la faveur de la Résolution 2797 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, adoptée le 31 octobre 2025, 50 ans après la Marche Verte, a pu obtenir une reconnaissance internationale du plan d’Autonomie présenté par notre pays en 2007 pour clore le différend régional.", s’est rejoui S.E.M Rachid RGUIBI.

La résolution reconnait que « le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste et la base d’un règlement juste, durable et mutuellement acceptable ».

A cet effet, SM le Roi Mohammed VI a décrété le 31 octobre, comme « Fête de l’Unité » qui sera célébrée chaque année.

A la suite de ces deux importants événements, le Royaume fête, le 18 novembre 2025, le 70ème anniversaire de l’Indépendance, qui commémore le retour triomphal et victorieux de l’exil à Madagascar de Feu SM le Roi Mohammed V.

"Ce que nous fêtons aujourd’hui ensemble, c’est l’aboutissement des sacrifices et de la constance de la Vision de trois Monarques qui ont marqué l’histoire moderne de notre pays, le Royaume du Maroc, le hissant au niveau des grandes nations, en l’occurrence Feu SM le Roi Mohammed V, Feu SM le Roi Hassan II et SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste.", a souligné S.E.M Rachid RGUIBI.

"Décidemment, Nos bons astres sont parfaitement alignés 31 octobre, 6 novembre, 18 novembre.", a-t-il ajouté.

La résolution 2797 du Conseil de Sécurité, qui a consacré la primauté du Plan d’Autonomie sous souveraineté marocaine, représente une réelle victoire diplomatique et politique, non seulement pour le Royaume du Maroc, mais également pour l’idéal du grand Maghreb., a indiqué l’Ambassadeur du Roi.

Selon le Doyen du Corps diplomatique, "la fourbe volonté d’imposer la création d’un Etat fantoche et séparatiste dans l’espace maghrébin a heureusement tourné court, manquant tant de légitimité que de fondement historique."

"Je tiens à vous exprimer, en mon nom personnel, au nom de mon épouse et de l’équipe de l’Ambassade, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour votre présence à la célébration de ces dates si chères à tous les Marocains.", a conclu l’Ambassadeur RGUIBI.

