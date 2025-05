L’Ambassade de Russie commémore les 80 ans du Jour de la Victoire

Il y a 80 ans que l’ex URSS a remporté la victoire face à l’Allemagne nazie dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. L’ambassade de Russie près le Bénin a commémoré l’évènement à travers réception organisée dans la soirée de ce vendredi 9 mai 2025 à l’hôtel Golden Tulip à Cotonou.

La Russie commémore l’un des plus grands événements de son histoire. Le Jour de la Victoire, qui marque la victoire de l’Armée rouge face à l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.

Cette victoire selon l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie près le Bénin, a coûté au peuple russe, « près de 27 millions de vies, des centaines de villes et villages entièrement détruits et brûlés ». « Le siège de Léningrad, qui a duré près de 900 jours, a emporté presque 1,5 million de vies civiles », a rappelé SEM. Igor EVDOKIMOV, soulignant qu’il s’agit « des crimes qui ne peuvent être oubliés ».

A cet effet, la Fédération de Russie, a-t-il fait savoir, va « poursuivre ses efforts pour faire reconnaître le siège de Léningrad comme un acte de génocide perpétré par l’Allemagne nazie ».

Des activités à Cotonou et à travers le monde

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre du 80e anniversaire du Jour de la Victoire à Cotonou. Selon le bref rappel fait par l’ambassadeur, le 4 mai dernier, la marche du « Régiment immortel » ainsi que l’action du « Ruban de Saint-Georges » ont été organisées pour la sixième fois de façon consécutive.

Durant tout ce mois de mai, des actions patriotiques similaires sont organisées sur tous les continents, avec le « soutien actif » des ambassades et consulats généraux.

Ces initiatives selon le diplomate russe, suscitent « l’hostilité des pays occidentaux, qui tentent de réécrire l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de minimiser le rôle décisif de l’URSS et de sa glorieuse Armée rouge dans la défaite de l’Allemagne nazie ». « Mais nous savons bien que le destin de l’humanité s’est joué dans les grandes batailles de Moscou, de Léningrad, de Stalingrad et de Koursk, et que ce sont les soldats soviétiques – Egorov, Kantaria et Berest – qui ont hissé le drapeau de la Victoire sur le Reichstag à Berlin le 2 mai 1945. Nous sommes enfants et petits-enfants des soldats vainqueurs, héritiers de la Grande Victoire, et nous continuerons avec nos alliés dans le monde entier à défendre la vérité sur la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Igor EVDOKIMOV convaincu que dans le cadre de l’opération militaire spéciale en Ukraine, […], comme en 1945, la Victoire sera du côté de la Russie.

Les invités à cette célébration ont suivi le film documentaire dédié à l’histoire de « la Grande Guerre Patriotique ».

Le Doyen du Corps diplomatique accrédité au Bénin, des ambassadeurs, et plusieurs autres personnalités dont notamment, une délégation du ministère des Affaires étrangères conduite par le Secrétaire général, ont rehaussé l’évènement de leur présence.

Dans le cadre des activités commémorant les 80 ans du Jour de la Victoire, le dimanche 11 mai 2025 sera consacrée à la Journée du Cinéma Russe à l’Hôtel Golden Tulip.

10 mai 2025