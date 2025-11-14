L’Ambassade de France dévoile les 20 lauréats de ’’Inspiration Bénin’’

L’ambassade de France au Bénin annonce la deuxième édition du programme ‘’Inspiration Bénin - au Cœur des Mondes Africains’’. Un programme « qui accompagne l’intérêt croissant pour le Bénin manifesté par les créateurs du monde entier ».

La nouvelle édition du programme Inspiration Bénin - au Cœur des Mondes Africains., conçu en lien avec MansA - Maison des Mondes Africains, et mise en œuvre par l’Institut français du Bénin, se déroulera du 15 novembre 2025 au 30 avril 2026.

La promotion 2025-2026 réunit 20 artistes venant d’Afrique, d’Europe, des Amériques ou de l’Océan indien (Bénin, Allemagne, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, France métropolitaine et ultramarine, Haïti, Royaume-Uni, Sri Lanka, Togo, Tunisie).

Avec des profils variés (Arts visuels, nouvelles écritures scéniques, performance, installation, photographie, céramique, archives vivantes), les lauréats aborderont des thématiques fortes. Leurs projets sont axés sur des thématiques telles que « mémoire, écologie, spiritualité, transmission, diasporas, ou encore dialogue entre les corps et les territoires ».

Un programme ancré dans le Bénin, croisant les disciplines et les identités

« Inspiration Bénin - au Cœur des Mondes Africains soutient des artistes français ou francophones du monde entier et des acteurs culturels béninois en favorisant les échanges de compétences et de perspectives. Les projets sélectionnés produisent une réflexion ou trouvent une source d’inspiration liée au Bénin - qu’il s’agisse de son histoire, de son actualité, de ses savoir-faire, de son patrimoine matériel et immatériel, de ses spiritualités ou de ses scènes créatives contemporaines » .

Pensé sur un modèle de résidence « hors-les-murs », chaque lauréat s’est associé à un partenaire local, qu’il soit une institution, un référent culturel, le dépositaire de savoirs cultuels ou artisanaux, voire un artiste. Un ensemble de restitutions de nature et de formats variés jalonneront l’ensemble de la résidence de décembre 2025 à avril 2026.

Liste des Lauréats Inspiration Bénin 2025-2026

ARTS VISUELS

Yémandja ABATUCI

Française basée en France

Titre du projet : Au rythme des vagues — Écouter les gestes du monde

Partenaire : Association TOFODJI

Artiste sonore et documentariste, Yémendja ABATUCI explore les mémoires et les rituels à travers des créations immersives reliant oralité, territoire et transmission. Originaire de Martinique, elle compose des paysages sonores qui tissent liens entre corps, gestes et récits, au croisement de l’art et de la recherche sensible.

Barbara ASEI DANTONI

Italienne basée en France

Titre du projet : Les Objets-rêves — Mémoire, fétiches et renaissance

Partenaires : Kulturforum Süd Nord, Cotonou-Togbin

Artiste plasticienne franco-camerounaise-italienne, Barbara ASEI DANTONI explore les liens entre identité, héritage et mémoire à travers le textile, la céramique et le perlage. Son travail, exposé entre la France et le Cameroun, tisse des récits poétiques entre patrimoine africain, féminité et création contemporaine.

Élise BILLIARD PISANI

Française basée en France

Titre de projet : Réactiver la mémoire — Archives vivantes du Bénin

Partenaire : École du Patrimoine Africain (EPA, PortoNovo)

Artiste et anthropologue française, Élise BILLIARD PISANI explore la mémoire et les archives visuelles à travers la photographie, la recherche ethnographique et la curation. Directrice de la résidence BRAŻŻA et commissaire d’expositions entre la France, Malte et le Congo, elle crée des dispositifs participatifs autour du patrimoine et des récits collectifs. Shneider

Léon HILAIRE

Haïtien basé en Haïti

Titre du projet : La traversée des nuits partagées — Peindre la mémoire des ombres

Partenaire : Nobel KOTY, peintre, Cotonou

Artiste visuel haïtien, HILAIRE Shneider Léon développe une œuvre empreinte de réalisme merveilleux, mêlant mythes vodou, récits populaires et mémoire spirituelle d’Haïti. Son travail, exposé à Paris, Miami et New York, explore la frontière entre visible et invisible dans une peinture vibrante et symbolique.

Kassir KOSSOKO

Béninois basé en France

Titre du projet : Rivière noire : nouvel âge végétal — Tisser le monde à partir du vivant

Partenaire : Mamadou Jamilou ICHAOU, enseignant, Porto-Novo

Architecte et designer béninois basé en France, Kassir KOSSOKO développe une pratique située entre design, architecture et installation, nourrie par le dialogue entre espace, matière et communauté.

Cofondateur de l’atelier CIR et membre du collectif Aman Iwan, il interroge les savoir-faire vernaculaires et les formes sensibles de l’habiter contemporain.

Marion MOUNIC

Française basée en France

Titre du projet : Offrandes à la marmite — Mémoire, femmes et matières sacrées

Partenaire : Marion HAMARD, curatrice, Cotonou

Artiste visuelle française, Marion MOUNIC développe une pratique mêlant céramique, performance et installation autour des gestes, du sacré et des transmissions féminines. Lauréate du prix Mezzanine Sud et présentée au MACAM Lisbonne, elle explore les liens entre corps, rituel et mémoire collective.

NUITS BALNEAIRES

Ivoirien basé à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire)

Titre du projet : L’Amour est ce qui reste quand on aura tout oublié — Archives du cœur

Partenaire : Galerie ZATO by Interluxe, Cotonou

Artiste visuel, photographe et cinéaste ivoirien, NUITS BALNEAIRES explore la mémoire spirituelle et les énergies du littoral ouest-africain à travers la photographie, le film et la poésie. Son œuvre, empreinte de mysticisme et de contemplation, relie vie, mort et ancestralité dans une esthétique mêlant traditions, mythes et modernité.

Michella PERERA

Irlandaise d’origine sri lankaise, basée en France

Titre du projet : Déesses de l’eau — Dialogues du féminin sacré

Partenaire : Fortuné AGOSSA, responsable des collections du Musée de la Récade, Cotonou-Lobozounkpa Artiste et chercheuse irlandaise née au Sri Lanka et basée à Marseille, PERERA Michella explore les spiritualités et les circulations culturelles entre l’Asie du Sud et l’Afrique à travers la peinture, la performance et l’installation. Son travail, nourri d’une approche féministe et comparative, interroge les figures du sacré et les dialogues entre traditions visuelles afro-asiatiques contemporaines.

Chloé QUENUM

Franco-Béninoise basée en France

Titre du projet : ICI — Dialogues de terre et de mémoire

Partenaire : Fondation ZINSOU, Ouidah

Artiste visuelle française, Chloé QUENUM explore les dialogues entre art contemporain, mémoire et culture matérielle à travers l’installation et la sculpture.

Son œuvre, exposée au Centre Pompidou, à la Fondation Ricard et à la Biennale de Venise 2024 (Pavillon du Bénin), tisse des liens entre héritages, gestes et transmission.

Charlotte YONGA

Franco-Camerounaise basée en France

Titre du projet : Habiller Dieu — Costumes de l’âme et métamorphoses du vivant

Partenaire : Festival Art et Bien Être Mental, Cotonou

Photographe et artiste visuelle franco-camerounaise, Charlotte YONGA explore les notions d’identité, de soin et de mémoire à travers la photographie, la performance et la narration intime. Son travail, exposé au Palais de Tokyo, à la Fondation H et à Landskrona Foto, interroge les corps, les territoires et les espaces de réparation.

Nouvelle Écritures Scéniques

Marwen BEN CHEIKH

Tunisien basé en Tunisie

Titre du projet : Matières Premières — Archéologie du vivant

Partenaire : Cybelline de SOUZA, danseuse et metteuse en scène, Cotonou

Artiste sonore, compositeur et cinéaste tunisien, Marwen BEN CHEIKH développe une pratique expérimentale mêlant film, performance et création musicale pour interroger la mémoire et les territoires sensibles.

Son travail, présenté entre Tunis, Berlin et Bamako, relie art, son et image dans une recherche poétique sur les corps, les matières et les récits du vivant.

Adiaratou DIARRASSOUBA

Franco-ivoirienne basée en France

Titre du Projet : Les langues de l’amour — Dire l’intime en deux voix

Partenaire : Sènami DONOUMASSOU, plasticienne, Cotonou

Artiste et autrice franco-ivoirienne, Adiaratou DIARRASSOURA explore les récits diasporiques et les transmissions orales à travers le son, la performance et l’écriture. Co-fondatrice de L’Afro et du Fraîches Women Festival, elle interroge la mémoire, l’amour et les identités afro-descendantes contemporaines.

Marion FORANO

Franco-Allemande basée en Allemagne

Titre du projet : Parakou Swing — Quand les rythmes se rencontrent

Partenaire : Wassangary Academy, Parakou

Danseuse, chorégraphe et enseignante française basée en Allemagne, Marion FORANO conjugue sciences du mouvement et expression artistique à travers les danses swing.

Lauréate de compétitions internationales, elle explore les racines africaines du jazz et développe une pédagogie inclusive fondée sur la conscience corporelle et l’improvisation.

Marie HOUDIN

Française basée en France

Titre du projet : Aux rythmes des traversées — Danser les mémoires atlantiques

Partenaire : Florence GNARIGO, danseuse, Cotonou/Natitingou

Chorégraphe, danseuse et chercheuse française, Marie HOUDIN explore les filiations du hip-hop et du funk avec les danses afro-descendantes entre l’Afrique, les Amériques et l’Europe.

Fondatrice de la compagnie Engrenage(s), elle relie création, transmission et recherche dans une approche vivante du patrimoine chorégraphique afro-atlantique.

KONGI MBUNGA Milka & Gwénaëlle TATOUE

Titre du projet : Temps diasporiques — Corps, voix et renaissances : entre le Congo et le Bénin Partenaire : Abdou Rahim MABOUDOU

Periode de residence : 23 Mars – 30 Avril 2026

Milka KONGI MBUNGA

Congolaise basée en Belgique

Artiste et performeuse visuelle congolaise, Milka KONGI MBUNGA utilise le corps comme espace de mémoire et de résistance face aux violences raciales et de genre.

Son œuvre, entre performance, film et recherche, célèbre les figures féminines africaines et les luttes de libération à travers une esthétique spirituelle et politique.

Gwenaëlle TATOUE

Franco-Congolaise de Guadeloupe basée en France

Slam-poétesse, écrivaine et créatrice sonore française, Gwenaëlle TATOUE tisse des récits poétiques et engagés mêlant oralité, musique et mémoire diasporique.

Son travail, nourri de féminismes et de spiritualités décoloniales, relie écriture, performance et voix comme outils de résistance et de guérison.

Ayélé LABITEY

Franco-Togolaise basée en France

Titre du projet : Le Souffle De Lomé , Les Battements De Kingston , L’échos De Paris

Partenaire : ARTAG (Sam de Bord), Cotonou

Chanteuse, autrice et compositrice francotogolaise, Ayélé LABITEY mêle soul jamaïcaine, ska et rocksteady dans un univers vibrant où se croisent rythmes afro-caribéens et sonorités folks.

Ancienne choriste d’Amadou & Mariam, elle poursuit une carrière solo remarquée, entre scène internationale et exploration des racines musicales africaines.

Andrise PIERRE

Haïtienne basée en France

Titre du projet : Marasa

Partenaire :Nathalie HOUNVO YEKPE

Autrice, dramaturge et chercheuse haïtienne, Andrise PIERRE explore la mémoire, la dictature et l’identité à travers une écriture féministe et décoloniale. Lauréate du prix SACD de la dramaturgie francophone, elle développe une œuvre théâtrale et littéraire engagée entre Haïti, la Caraïbe et la France.

Corinne RICUORT

Française basée en Belgique

Titre du projet : L’Évangile du Tas — Sanctuaire des voix enfouies

Partenaire : Chakirou SALAMI (conteur et danseuse, Kétou/Cotonou)

Artiste sonore et autrice française basée à Bruxelles, Corinne RICUORT explore la mémoire collective et les récits du quotidien à travers la création radiophonique, le montage et la voix.

Membre de l’Atelier de Création Sonore Radiophonique (ACSR), elle conçoit des œuvres poétiques et documentaires mêlant écoute, transmission et engagement social.

Melissandre VARIN

Française basée au Royaume-Uni

Titre du projet : pour ce(ux) qui reste(nt) — Danser avec le fleuve

Partenaire : DJ DJABI (Kéfil SAKA)

Artiste et performeuse franco-caribéenne basée au Royaume Uni, Melissandre VARIN explore les questions de soin, de décolonisation et d’écologie relationnelle à travers la performance, le texte et le rituel collectif. Lauréate du Henry Moore Artist Award, elle développe des œuvres ancrées dans la spiritualité queer et les pratiques collaboratives transnationales.

Rémy YADAN

Français basé en France

Titre du projet : Topologie du silence — Corps, mémoire et invisibles

Partenaire : Centre chorégraphique Multicorps, Cotonou

Artiste plasticien, vidéaste et metteur en scène français, Rémy YADAN développe une œuvre à la croisée de la performance, de la vidéo et de la chorégraphie, où sacré, mémoire et corps s’entrelacent.

Ancien pensionnaire de la Villa Médicis, son travail, présenté au MAC VAL, au Louvre-Lens ou à la Villa Médicis, interroge les zones d’ombre du spirituel et du politique.

