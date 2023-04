En visite au Bénin avec son époux, le président rwandais Paul KAGAME, la Première dame du pays des mille et une collines a visité l’emblématique place de l’Amazone de Cotonou.

L’Amazone dira Jeannette NYIRAMONGI KAGAME, est le « Symbole de courage à la communauté et de la farouche détermination des femmes béninoises ». Elle a fait cette déclararion à l’occasion d’une séance d’échanges avec les femmes leaders et entrepreneures du Bénin.

Jeannette NYIRAMONGI KAGAME, Première dame du Rwanda livre ses impressions après une visite à la place de l’Amazone. L’Amazone selon Mme KAGAME, est le « Symbole de courage à la communauté et de la farouche détermination des femmes béninoises ». « Chez nous, chères sœurs, les monuments de ce genre sont un symbole de courage, un don de désir et de réussite », a-t-elle ajouté. Mme KAGAME a souligné que l’Amazone est « une guerrière redoutable » qui a pour rôle, de protéger, d’améliorer et d’enrichir les efforts de la gente féminine au quotidien. « Sa vocation est de construire, de contribuer à la transformation de l’état d’esprit des femmes », a clarifié la Première dame du Rwanda considérant toutes les femmes présentes à la rencontre, comme « des guerrières, entrepreneuses, courageuses ».

« Le futur portera sur vos visages comme une porte sur les héroïnes dont le combat leur a permis d’être présentes ici aujourd’hui », a-t-elle indiqué.

Ce futur d’après Jeannette NYIRAMONGI KAGAME, peut sembler incertain par moment, parce que plusieurs industries sont secouées par l’insécurité économique. Elle demeure toutefois reconnaissante pour la chance qu’offre la société béninoise à la femme aujourd’hui, la volonté d’appartenir à un pays doté de volonté politique pour accompagner les femmes.

« Bonne gouvernance, leadership, vision, sont des valeurs que nous devons entretenir chaque jour. Vous êtes des mères, des filles, des sœurs, des épouses ayant des charges dans vos foyers mais aussi des partenaires incontournables en gouvernance et en développement économique. Selon moi, c’est cet esprit de vouloir améliorer sa communauté, de contribuer au développement de son pays qui feront que les autres femmes béninoises et africaines vous prendront comme exemple dont elles peuvent s’inspirer », a expliqué l’épouse de Paul KAGAME.

Outre la place de l’Amazone, Jeannette NYIRAMONGI KAGAME a visité la Fondation Claudine TALON de la Première dame du Bénin. Les deux personnalités ont échangé à cette occasion sur les réalisations de leurs Fondations, notamment les domaines communs d’intervention à savoir, la santé, l’éducation et l’autonomisation.

L’hôte de Claudine TALON a visité l’unité de fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables 100% coton biologique, puis l’unité d’oncologie pédiatrique construite par la Fondation de la Première dame du Bénin à Porto-Novo en mai 2022.

16 avril 2023