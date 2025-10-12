Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Boni Yayi et Nasser de retour à Cotonou après un aller-retour à Lomé

12 octobre 2025 par

Aperçu ce matin à Lomé, alors même qu’il venait de reporter le Conseil national de son parti prévu pour ce week-end, le président Boni est de retour à Cotonou en compagnie (…)

Yayi Boni aperçu à Lomé ce matin : que se trame-t-il au sein du parti LD ?

12 octobre 2025 par

Alors que le parti LD devait poursuivre le processus de désignation de son duo de candidats, un coup de théâtre vient bousculer la scène politique. Yayi Boni, figure (…)

Présidentielle de 2026 Des militants LD approuvent la candidature de Me Renaud Agbodjo

12 octobre 2025 par

Annoncé via les réseaux sociaux comme étant le choix du président Boni Yayi à la présidentielle de 2026 pour le compte du parti Les Démocrates, la candidature de Me Renaud (…)

Après la victoire contre le Rwanda Les Guépards à Uyo pour un match décisif contre le Nigéria

12 octobre 2025 par ,

Les Guépards du Bénin ont rallié la ville de Uyo au Nigéria, où ils affronteront, mardi 14 octobre prochain, les Super Eagles, dans le cadre de la dernière journée des (…)

Candidature de la WADAGNI à la Présidentielle 2026 L’Alliance pour la Renaissance et le Progrès « ARP » invite la jeunesse (…)

12 octobre 2025 par

Suite à désignation du duo Wadagni-Talata pour défendre les couleurs de la mouvance pour la présidentielle de 2026, l’Alliance pour la Renaissance et le Progrès, un (…)

Présidentielle 2026 Le duo candidat du parti Les Démocrates dévoilé ce lundi

12 octobre 2025 par ,

La désignation du duo candidat du parti Les Démocrates (LD), annoncée pour ce dimanche 12 octobre 2025, vient d’être décalée. La réunion du Conseil national devant (…)

