Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Boni Yayi et Nasser de retour à Cotonou après un aller-retour à Lomé


12 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Aperçu ce matin à Lomé, alors même qu’il venait de reporter le Conseil national de son parti prévu pour ce week-end, le président Boni est de retour à Cotonou en compagnie (…)  
Yayi Boni aperçu à Lomé ce matin : que se trame-t-il au sein du parti LD ?


12 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Alors que le parti LD devait poursuivre le processus de désignation de son duo de candidats, un coup de théâtre vient bousculer la scène politique. Yayi Boni, figure (…)  
Présidentielle de 2026

Des militants LD approuvent la candidature de Me Renaud Agbodjo


12 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Annoncé via les réseaux sociaux comme étant le choix du président Boni Yayi à la présidentielle de 2026 pour le compte du parti Les Démocrates, la candidature de Me Renaud (…)  
Après la victoire contre le Rwanda

Les Guépards à Uyo pour un match décisif contre le Nigéria


12 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont rallié la ville de Uyo au Nigéria, où ils affronteront, mardi 14 octobre prochain, les Super Eagles, dans le cadre de la dernière journée des (…)  
Candidature de la WADAGNI à la Présidentielle 2026

L’Alliance pour la Renaissance et le Progrès « ARP » invite la jeunesse (…)


12 octobre 2025 par La Rédaction
Suite à désignation du duo Wadagni-Talata pour défendre les couleurs de la mouvance pour la présidentielle de 2026, l’Alliance pour la Renaissance et le Progrès, un (…)  
Présidentielle 2026

Le duo candidat du parti Les Démocrates dévoilé ce lundi


12 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La désignation du duo candidat du parti Les Démocrates (LD), annoncée pour ce dimanche 12 octobre 2025, vient d’être décalée. La réunion du Conseil national devant (…)  
Promotion des talents artistiques en milieu scolaire

Lancement des compétitions interclasses culturelles


12 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a procédé, samedi 11 octobre 2025, au lancement officiel des compétitions interclasses culturelles (…)  
Aucun candidat enregistré à la CENA


12 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Calme plat au siège de la Commission Electorale Nationale Autonome (…)
L’ ex député Jean-Claude Hounkponou décédé


12 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’ancien député Jean-Claude Hounkponou, ex-président du parti Union (…)
L’ananas "Pain de sucre" séduit à l’Expo Osaka 2025


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de (…)
Ecobank Bénin renforce la proximité avec ses clients grâce à ses (…)


10 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a organisé ce jeudi 9 octobre, à l’hôtel Azalai de (…)
Le Bénin bat le Rwanda et prend la tête du groupe C


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu le Rwanda ce vendredi 10 octobre 2025, (…)
Un menuisier condamné pour viol sur mineure


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Un tourneur condamné à 10 ans de prison pour viol


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
La BOAD lève un milliard d’euros sur le marché international


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec (…)
Le Discours de SM le Roi Mohammed VI au Parlement ce vendredi


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier (…)
Les prouesses qui font la fierté du Bénin


10 octobre 2025 par La Rédaction
La troisième édition du Forum International du Cadre de Vie (FIC) a (…)
Signature d’accord d’exemption de visa entre le Bénin et Koweït


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
En visite officielle au Koweït, le ministre béninois des Affaires (…)
Me Kato Atita s’en est allé


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le barreau béninois est en deuil. Me Kato Atita, avocat émérite a tiré (…)
L’enregistrement des dossiers de candidatures démarre ce vendredi à la CENA


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
C’est à partir de ce vendredi 10 octobre 2025 que la Commission (…)
15.000 jeunes mobilisent 30 millions FCFA pour la caution de Wadagni


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La plateforme d’engagement citoyen « JE DONNE POUR ROW » a réussi son (…)
Voici les nouveaux responsables d’Unités de Formation et de Recherche


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les doyen et vice-doyens des Unités de Formation et Recherche (UFR) (…)
Les appréciations du FMI sur le Bénin


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme d’une mission à Cotonou du 29 septembre au 9 octobre 2025, les (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Les partis politiques informés sur le dépôt des cautions à la CDC Bénin


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Responsables Administratifs et Financiers (RAF) des partis (…)
Le directeur d’un CEG arrêté pour escroquerie à Dogbo


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un enseignant d’histoire-géographie et directeur d’un CEG à Djakotomey, (…)
Les Démocrates présentent leur duo candidat ce 12 octobre


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le duo candidat du parti Les Démocrates (LD) sera connu le dimanche 12 (…)
La SGDS en action au FIC 2025 pour des villes durables


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Forum international du cadre de vie, dans sa 3ᵉ édition, a ouvert (…)
42 lauréats reçoivent leurs chèques du FDAC


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La cérémonie officielle de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds (…)
Le gouvernement appuie 42 projets culturels avec 823 millions FCFA


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) (…)
Le Maroc soutient l’initiative américaine de cessez-le-feu à Gaza


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Maroc a exprimé son soutien à l’annonce du président américain, (…)
Un jeune homme retrouvé mort dans une citerne à Djimè


9 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Découverte macabre dans la commune d’Abomey. Un jeune homme âgé de 25 (…)
BRVM réaffirme son engagement pour une éducation financière inclusive (…)


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a célébré, ce jeudi 9 (…)
Gagne un iPhone 17 Pro Max, un iPad Air 11, un Valve Steam Deck et (…)


9 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés (…)
Le film documentaire « Motherland » en projection à Canal Olympia Marina


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le film documentaire « Motherland » de Sally sera projeté, ce vendredi (…)
Le Secrétaire Permanent de CONAFIL inhumé le 18 octobre prochain


9 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Décédé le vendredi 3 octobre 2025, Zacharie Assogba Gbodjeydo, le (…)
