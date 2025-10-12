Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
12 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Aperçu ce matin à Lomé, alors même qu’il venait de reporter le Conseil national de son parti prévu pour ce week-end, le président Boni est de retour à Cotonou en compagnie (…)
12 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Alors que le parti LD devait poursuivre le processus de désignation de son duo de candidats, un coup de théâtre vient bousculer la scène politique. Yayi Boni, figure (…)
Présidentielle de 2026
12 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Annoncé via les réseaux sociaux comme étant le choix du président Boni Yayi à la présidentielle de 2026 pour le compte du parti Les Démocrates, la candidature de Me Renaud (…)
Après la victoire contre le Rwanda
12 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont rallié la ville de Uyo au Nigéria, où ils affronteront, mardi 14 octobre prochain, les Super Eagles, dans le cadre de la dernière journée des (…)
Candidature de la WADAGNI à la Présidentielle 2026
12 octobre 2025 par La Rédaction
Suite à désignation du duo Wadagni-Talata pour défendre les couleurs de la mouvance pour la présidentielle de 2026, l’Alliance pour la Renaissance et le Progrès, un (…)
Présidentielle 2026
12 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La désignation du duo candidat du parti Les Démocrates (LD), annoncée pour ce dimanche 12 octobre 2025, vient d’être décalée. La réunion du Conseil national devant (…)
Promotion des talents artistiques en milieu scolaire
12 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a procédé, samedi 11 octobre 2025, au lancement officiel des compétitions interclasses culturelles (…)
12 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Calme plat au siège de la Commission Electorale Nationale Autonome (…)
12 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
L’ancien député Jean-Claude Hounkponou, ex-président du parti Union (…)
10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de (…)
10 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a organisé ce jeudi 9 octobre, à l’hôtel Azalai de (…)
10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu le Rwanda ce vendredi 10 octobre 2025, (…)
10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec (…)
10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier (…)
10 octobre 2025 par La Rédaction
La troisième édition du Forum International du Cadre de Vie (FIC) a (…)
