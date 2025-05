L’Alliance des acteurs de financement des PME créée à Cotonou

Les travaux de la 4e édition du Forum international de l’intermédiation, du numérique et de l’innovation (FONI) se sont achevés, vendredi 23 mai 2025, avec la création de l’Alliance des acteurs du financement des PME.

Un cachet spécial à la 4e édition du FONI. Cette rencontre internationale qui réunit chaque année les acteurs de l’industrie bancaire et financière d’Afrique, a vu naître à Cotonou, l’Alliance des acteurs du financement des PME.

Le président d’AFRIK CREANCES, initiateur du FONI, a exprimé sa fierté et sa satisfaction au terme des deux jours d’échanges et de discussion entre les participants.

« La capitale économique du Bénin a été le pays qui a permis la naissance de la réflexion de cette alliance stratégique pour garantir un meilleur financement du secteur privé », a confié Blaise AHOUANTCHEDE. L’Alliance (guichet) mise en place d’après lui, regroupe tous les acteurs à savoir, les Partenaires techniques et financiers (PTF), les agences de développement, les structures d’accompagnement, et les Etats. Il a formulé à l’occasion, le vœu que cette alliance aille au-delà d’un simple pays, pour devenir un « guichet régional » autour duquel les différents acteurs pourront discuter pour plus d’efficacité dans la problématique de financement du secteur privé.

Fier des résultats de cette première édition à Cotonou, il assure pouvoir rendre compte aux autorités afin de bénéficier de leur soutien pour répondre aux besoins de financement des PME. « La demande est là et il faut l’adresser », a souligné le président d’AFRIK CREANCES, rassurant de l’appui de l’institution qu’il dirige à accompagner non seulement le développement des Etats, mais aussi trouver des solutions aux problèmes de la jeunesse. Et en cela, le FONI se positionne selon lui, comme « un hub » pour faciliter les échanges.

Blaise AHOUANTCHEDE a exprimé ses remerciements au chef de l’Etat et aux autorités à divers niveaux pour toutes les facilités offertes pour l’organisation du forum à Cotonou. Il a également exprimé ses remerciements aux participants, et aux populations, notamment les femmes entrepreneures qu’il faudra d’après lui, appuyer aider à trouver des solutions aux problèmes de financement.

« Financement du secteur privé et digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique », c’est le thème principal du FONI 2025, ouvert jeudi 22 mai 2025 à Cotonou.

F. A. A.

