L’Allemagne dote l’Armée béninoise d’un lot de matériels

L’Armée allemande (la Bundeswehr), a fait don d’un important lot de matériels aux Forces armées béninoise (FAB), dans le cadre de leurs efforts de lutte contre les groupes armés dans la région septentrionale du pays.

La Bundeswehr appuie les Forces armées béninoises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un important lot de matériel a été mis à disposition le 15 janvier 2026. Il s’agit de 25 appareils de vision nocturne ; de 60 respirateurs ; et de 500 ensembles d´équipement de protection individuelle ; le tout, pour une valeur de 3 millions d´euros, soit environ 1.968.000.000 de francs CFA.

La cérémonie de remise du lot de matériels a été présidée par l´Attaché de Défense allemand, le Colonel (EM) Dr. Boris BOVEKAMP. « L´Allemagne demeure un partenaire fiable, engagé et solidaire du Bénin », a-t-il rassuré.

Le Colonel Theophile GBETO, directeur du matériel des armées, a représenté les Forces Armées Béninoises lors de la cérémonie.

F. A. A.

21 janvier 2026 par ,