L’Algérie bat la Somalie en match d’ouverture

L’Algérie a bien réussi son entrée en sa compétition ce samedi 29 Avril 2023.

Hôte de la CAN U17, l’Algérie a réussi son entrée en disposant de la Somalie (2-0) ce samedi au Stade Nelson Mandela de Baraki.

En première période, les poulains d’Arezki Remmane ont ouvert le score sur une énorme erreur d’Abdalla, qui a mal assurél sa passe en retrait et permettait à Anatouf de s’emparer du ballon, puis de dribbler le gardien et de marquer dans le but vide à la 22e minute de jeu.

De retour des vestiaires, précisément à la 52e minute, c’est l’attaquant de l’Académie FAF qui profitait d’une remise sur corner pour libérer complètement l’Algérie avec le but du 2-0.

La Somalie perd (2-0). L’Algérie entre en possession des 3pts de la première journée de sa compétition.

J.S

30 avril 2023 par ,