L’Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants créée

Au Bénin, une Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants sera bientôt mise en place. La décision a été prise ce mercredi 28 janvier 2026 en Conseil des ministres.

L’Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants, c’est la nouvelle structure que le gouvernement met en place pour faciliter le processus d’obtention de la nationalité Béninoise aux Afro-descendants. Le décret portant création de ladite agence a été approuvé ce mercredi 28 janvier 2026, en Conseil des ministres. Pour le gouvernement, il s’agit d’un dispositif institutionnel visant à orienter, accompagner et canaliser le processus conduisant à l’acquisition de la nationalité béninoise, dans un cadre organisé, sécurisé et lisible par les bénéficiaires. Ses objectifs consistent à améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes éligibles en mettant en place un guichet unique de formalités permettant une orientation fiable sans se substituer aux autorités décisionnelles ; et préserver les prérogatives régaliennes de l’État notamment en matière de nationalité, en instaurant un suivi rigoureux, toute chose contribuant à éviter la confusion de rôles entre les structures dédiées.

La mise en place de cette Agence s’inscrit dans le cadre de la 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants. Depuis son adoption, de nombreux Afro-descendants se manifestent pour obtenir la nationalité Béninoise.

F. A. A.

