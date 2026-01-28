vendredi, 30 janvier 2026 -

928 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Retour aux sources

L’Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants créée




Au Bénin, une Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants sera bientôt mise en place. La décision a été prise ce mercredi 28 janvier 2026 en Conseil des ministres.

L’Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants, c’est la nouvelle structure que le gouvernement met en place pour faciliter le processus d’obtention de la nationalité Béninoise aux Afro-descendants. Le décret portant création de ladite agence a été approuvé ce mercredi 28 janvier 2026, en Conseil des ministres. Pour le gouvernement, il s’agit d’un dispositif institutionnel visant à orienter, accompagner et canaliser le processus conduisant à l’acquisition de la nationalité béninoise, dans un cadre organisé, sécurisé et lisible par les bénéficiaires. Ses objectifs consistent à améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes éligibles en mettant en place un guichet unique de formalités permettant une orientation fiable sans se substituer aux autorités décisionnelles ; et préserver les prérogatives régaliennes de l’État notamment en matière de nationalité, en instaurant un suivi rigoureux, toute chose contribuant à éviter la confusion de rôles entre les structures dédiées.
La mise en place de cette Agence s’inscrit dans le cadre de la 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants. Depuis son adoption, de nombreux Afro-descendants se manifestent pour obtenir la nationalité Béninoise.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




Décès de Dr Emmanuel Sèdegan


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Dr Emmanuel Sèdegan est passé de vie à trépas. L’annonce de son (…)
Lire la suite

Ce que Les béninois souhaitent voir Patrice Talon faire après son départ


27 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
A la veille de son départ du Palais de la Marina en 2016, Boni Yayi (…)
Lire la suite

Des ‘’morguiers’’ risquent 08 ans de prison pour trafic d’organes humains


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cinq (05) personnes poursuivies dans le dossier des ossements humains (…)
Lire la suite

Un contrôle douanier occasionne 1 mort et des blessés à Sèmè-Podji


16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une opération de lutte contre la fraude a tourné au drame, jeudi 15 (…)
Lire la suite

Un expatrié rattrapé par une reconnaissance de dette de plus de 3 (…)


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un commerçant de nationalité indienne demande l’annulation d’une (…)
Lire la suite

Recrudescence des accidents de circulation, l’appel des évêques aux (…)


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La recrudescence des accidents de la circulation sur les axes routiers (…)
Lire la suite

426 Kg de produits pharmaceutiques contrefaits saisis


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le commissariat de l’arrondissement de Péhunco a procédé, le mercredi (…)
Lire la suite

Les jeudi 8 et vendredi 9 janvier déclarés fériés chômés et payés


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En raison de la fête du Vodun, grand rendez-vous annuel et culturel (…)
Lire la suite

Un nouveau-né abandonné dans des toilettes publiques, la mère interpellée


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Maréborou, une localité de la commune de N’dali, dans le département (…)
Lire la suite

Un gardien poursuivi pour avoir filmé une jeune femme presque nue à son (…)


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 30 décembre 2025, la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

Un nouveau-né retrouvé mort dans un bas-fond à Guéma


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert ce lundi 29 décembre (…)
Lire la suite

Plus d’une tonne de pétards saisie en décembre 2025


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine est déterminée à lutter contre le bruit sous (…)
Lire la suite

Près de 1000 bouteilles de liqueurs frelatées saisies à Pahou


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé ce vendredi 26 décembre 2025, à la (…)
Lire la suite

Les preuves d’un vol de tontine retrouvées dans des WC


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 (…)
Lire la suite

La Police républicaine dotée de motos électriques


24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Spiro, spécialisée dans la confection et la commercialisation de
Lire la suite

1,7 million F de faux billets et du chanvre indien saisis


2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Allada dans le département de l’Atlantique, la Police républicaine a (…)
Lire la suite

04 suspects arrêtés à Comé, drogue et plusieurs objets saisis


2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé dans l’après-midi de ce dimanche 30 (…)
Lire la suite

Un inciendie crée des dégâts à l’IMSP de Dangbo


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo a (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires