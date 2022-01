L’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB) vient de lancer un appel à candidature pour le recrutement de 11 agents dans le cadre du renforcement de ses capacités en ressources humaines. Selon un communiqué du Directeur général de l’APB, François Hounkpè, la liste des candidats présélectionnés sera disponible sur le site www.agencepenitentiaire.bj et affichée au niveau de l’agence au plus tard vendredi 21 janvier prochain.

Postes et conditions de l’appel à candidatures

