L’Agence nationale de gestion de la césarienne dissoute

L’Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne n’existe plus au Bénin. Le président de la République à travers un décret en date du 05 janvier 2022 a procédé à sa dissolution.

Dissolution de l’Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne. Le chef de l’État Patrice Talon par décret en date du 05 janvier dernier l’a dissoute. Selon le décret signé du président de la République, les actifs de l’Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne seront transférés à l’Agence nationale de protection sociale. Le passif de l’Agence dissoute par contre, est transféré à titre universel à l’État.

Le directeur de la planification, de l’administration et des finances du ministère de la santé est chargé de conduire les opérations de clôture de l’Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne.

C’est par décret en date du 30 mars 2009 que l’Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne a été créée. C’est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle était chargée de concevoir la stratégie de mise en œuvre de la gratuité de la césarienne au Bénin, de planifier, de suivre et d’évaluer les activités afférentes à son domaine de compétence et de mobiliser les ressources financières nécessaires à la prise en charge de la césarienne par les hôpitaux publics, privés, confessionnels et associatifs agréés au Bénin.

La décision de dissoudre l’Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne a été prise lors de la session ordinaire du Conseil des ministres du 05 janvier 2022 sur proposition du ministre de la santé.

F. A. A.

13 mars 2022 par ,