L’Agence de développement des petites et moyennes entreprises créée. La décision a été prise ce mercredi 03 mai 2023 en Conseil des ministres. Ladite agence selon le communiqué du Conseil des ministres, « représente un véritable guichet unique au service de ces catégories d’entreprises et a pour vocation de fédérer l’ensemble des interventions publiques à leur profit, avec une offre intégrée d’accompagnement, d’orientation et de financement ».

Selon le Conseil des ministres, le dispositif mis en place détermine le cadre général des interventions de l’Agence, définit ses principes directeurs, arrête les modalités et la nature des appuis et fixe les priorités en matière de soutien aux entreprises qu’elle adresse. « Le même dispositif sert également de référence pour l’élaboration de tous les documents programmatiques de l’Agence, dont son plan stratégique lui permettant d’agir principalement en tant que catalyseur en incitant les acteurs financiers à intervenir sur les segments de marché ou dans les entreprises où ils ne sont pas du tout, ou pas assez présents », renseigne le communiqué du gouvernement qui souligne par ailleurs que l’Agence de par ses interventions, contribuera significativement à la promotion des micros, petites et moyennes entreprises et partant, au développement de l’économie béninoise.

La multiplicité des structures publiques intervenant en faveur des micros, petites et moyennes entreprises ainsi que le manque de synergie entre elles ont conduit le gouvernement à la réforme du dispositif global d’intervention de l’État. Et ce, à des fins de rationalisation et de mise en cohérence, pour plus d’efficacité, lit-on dans le Conseil des ministres.

