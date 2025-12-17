mercredi, 17 décembre 2025 -

648 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Education

L’Agence béninoise de télé-enseignement créée




En Conseil des ministres ce mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement a procédé à la création de l’Agence béninoise de télé-enseignement, et adopté ses statuts.

Le télé-enseignement sera bientôt déployé dans les trois ordres d’enseignement au Bénin (maternel et primaire, secondaire, technique, y compris la formation professionnelle et l’enseignement supérieur). L’agence en charge de sa mise en œuvre a été créée ce mercredi 17 décembre 2025, en Conseil des ministres.
Ladite agence selon le communiqué du gouvernement, s’appuiera sur des partenariats stratégiques avec des institutions nationales et internationales afin de mutualiser les meilleures pratiques pédagogiques et d’assurer une mise en œuvre progressive, solide et pérenne axée sur la qualité.
Selon le Conseil des ministres, elle aura pour rôle de promouvoir l’accès à une éducation de bonne facture à travers le télé-enseignement, en renforçant les infrastructures numériques existantes et/ou en créant de nouvelles, compte bien tenu de l’accompagnement des enseignants et apprenants.
L’Agence ainsi créée conduira la mise en œuvre opérationnelle du télé-enseignement dans le supérieur dès la rentrée académique 2026-2027. Cette première phase constituera un jalon décisif dans la transformation numérique du système éducatif béninois, en ce qu’elle permettra de tester, d’ajuster et de consolider les dispositifs avant leur extension progressive aux autres sous-secteurs.
Cette agence a été créée en raison des nombreuses applications pratiques que favorise le numérique et l’atout essentiel qu’il représente dans l’amélioration de la formation pour l’excellence académique.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




7 000 enseignants en formation pour renforcer les performances scolaires


9 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Plus de 7 000 enseignants suivent actuellement des sessions de (…)
Lire la suite

Les attestations de succès de l’examen de Licence déjà disponibles


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les candidats déclarés admis à l’examen nationale de Licence en 2025 (…)
Lire la suite

Un comité technique créée pour la construction de lycées et écoles (…)


9 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction, (…)
Lire la suite

Les meilleurs au Bac 2025 célébrés, des parcelles pour les deux premiers


1er décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les meilleurs candidats à l’examen du Baccalauréat session de juin (…)
Lire la suite

Les résultats des examens nationaux de licence disponibles


29 novembre 2025 par Marc Mensah
Les résultats des examens nationaux de licence, session 2025, sont (…)
Lire la suite

Lancement du 1er Prix Goncourt Choix du Bénin


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ambassade de France au Bénin a lancé le Prix Goncourt Choix du Bénin. (…)
Lire la suite

De nouveaux Plans d’action de réinstallation mis en œuvre


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des (…)
Lire la suite

Près de 42 000 candidats composent au CQM 2025


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La session d’octobre 2025 de l’examen du Certificat de qualification (…)
Lire la suite

L’économie sociale et solidaire au cœur de la Rentrée à ESM-BENIN


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
C’est à travers un Séminaire spécialisé, grand creuset d’échanges et de (…)
Lire la suite

Un recrutement pour 300 élèves conseillers pédagogiques et 50 élèves (…)


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 15 octobre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Les meilleurs élèves au BEPC récompensés à Cotonou


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Les meilleurs élèves au BEPC de la 16e circonscription électorale ont (…)
Lire la suite

Voici les nouveaux responsables d’Unités de Formation et de Recherche


10 octobre 2025 par Marc Mensah
Les doyen et vice-doyens des Unités de Formation et Recherche (UFR) (…)
Lire la suite

Charlemagne IGUE installé recteur de l’UAC


30 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a officiellement installé, ce mardi (…)
Lire la suite

Félicien AVLESSI, nommé à la Commission académique de Sème City


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Les membres de la Commission académique de Sèmè City ont été nommés, le (…)
Lire la suite

7 milliards FCFA pour moderniser les universités publiques


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Le coût du vaste chantier de réhabilitation des infrastructures dans (…)
Lire la suite

250 orphelins reçoivent des kits scolaires à Porto-Novo et Toffo


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association Main d’Espoir a procédé à la distribution de kits (…)
Lire la suite

Un vaste chantier de réhabilitation des universités publiques lancé


25 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné, ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

IFMBTP/CONIDA ВТР DCE offre l’opportunité à six étudiants béninois


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Six étudiants béninois bénéficiaires d’une bourse de formation aux (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires