L’Agence béninoise de télé-enseignement créée

En Conseil des ministres ce mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement a procédé à la création de l’Agence béninoise de télé-enseignement, et adopté ses statuts.

Le télé-enseignement sera bientôt déployé dans les trois ordres d’enseignement au Bénin (maternel et primaire, secondaire, technique, y compris la formation professionnelle et l’enseignement supérieur). L’agence en charge de sa mise en œuvre a été créée ce mercredi 17 décembre 2025, en Conseil des ministres.

Ladite agence selon le communiqué du gouvernement, s’appuiera sur des partenariats stratégiques avec des institutions nationales et internationales afin de mutualiser les meilleures pratiques pédagogiques et d’assurer une mise en œuvre progressive, solide et pérenne axée sur la qualité.

Selon le Conseil des ministres, elle aura pour rôle de promouvoir l’accès à une éducation de bonne facture à travers le télé-enseignement, en renforçant les infrastructures numériques existantes et/ou en créant de nouvelles, compte bien tenu de l’accompagnement des enseignants et apprenants.

L’Agence ainsi créée conduira la mise en œuvre opérationnelle du télé-enseignement dans le supérieur dès la rentrée académique 2026-2027. Cette première phase constituera un jalon décisif dans la transformation numérique du système éducatif béninois, en ce qu’elle permettra de tester, d’ajuster et de consolider les dispositifs avant leur extension progressive aux autres sous-secteurs.

Cette agence a été créée en raison des nombreuses applications pratiques que favorise le numérique et l’atout essentiel qu’il représente dans l’amélioration de la formation pour l’excellence académique.

F. A. A.

