L’Afrique se brise en deux, un nouvel océan pourrait voir le jour

En 2018, une faille de 56 km de long s’est soudainement formée au Kenya sur plusieurs kilomètres, détruisant une autoroute entre Nairobi et Narok. Depuis, elle continue de grandir et pourrait bien être le début d’une séparation entre deux morceaux d’Afrique entre lesquels un nouvel océan verrait le jour.

Un article de la Geological Society avertissait en 2018 du début d’une longue faille qui devrait à terme séparer le continent africain en deux le long du Rift est-africain qui s’étend sur 3000 km du golfe d’Aden au nord jusqu’au Zimbabwe au sud, longeant l’Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie.

Plus récemment, une nouvelle étude analysant les interactions entre les plaques tectoniques nubienne, somalienne et arabe, soutient dans le Journal of Geophysical Research, que le super panache africain (une remontée massive de roche en fusion qui transporte la chaleur du noyau terrestre) est responsable des déformations atypiques du rift.

A crack that opened up in Kenya’s Rift Valley, damaging a section of the Narok-Nairobi highway, is still growing... pic.twitter.com/T5YocDauYj — BBC (@BBC) March 26, 2018

Une faille le long du rift est-africain

Les continents ont évolué depuis des milliards d’années, passant d’un gros bloc (la pangée) aux continents séparés les uns des autres comme nous les connaissons aujourd’hui. Mais la tectonique des plaques est toujours en cours et les continents sont amenés à évoluer et à se transformer sur de longues périodes comme le rappelle un article de the Conversation.

"Ces forces ne se contentent pas de déplacer les plaques, elles peuvent également provoquer la rupture des plaques, formant une fissure et conduisant potentiellement à la création de nouvelles limites de plaques. Le système du rift est-africain est un exemple de ce qui se passe actuellement."

Ce long et lent processus est visible en surface à travers des tremblements de terre, des volcans qui entrent en éruption ou encore des failles de plusieurs kilomètres qui se forment pratiquement du jour au lendemain. L’activité sismique (le super-panache) sous le manteau terrestre est tellement forte sous le rift est-africain que la terre s’affaiblit sous la pression et la chaleur et devient plus fragile, au point de se rompre sous l’étirement subit.

Le long du rift, on peut voir clairement plusieurs fractures du sol qui grandissent de 2,5 à 5 cm par an, entre la région Afar au nord de l’Éthiopie et le Zimbabwé. "C’est le seul endroit sur Terre où vous pouvez étudier comment une faille continentale devient une faille océanique", s’est exprimé Christopher Moore, doctorant à l’Université de Leeds à Mashable.

Un nouvel océan

D’après les chercheurs de 2018, la région du Nord du rift est la plus ancienne et est bien en avance sur celle du Sud. L’activité sismique et volcanique y sont très présentes depuis longtemps et cela induit que, dans cette zone, la lithosphère s’est amincie presque au point de se disloquer complètement.

Selon eux, la région pourrait se solidifier et s’enfoncer, créant ainsi un bassin océanique qui s’étendrait, sur une période de dizaines de millions d’années, jusqu’au Sud du continent. L’Afrique sera donc coupée en deux et perdra une grande partie de son territoire qui se retrouvera sous l’eau suite à l’affaissement des terres.

La nouvelle étude de 2023 précise que le type de déformations qui est attendu dans ce cas de figure n’aura pas lieu dans le cas du Rift est-africain. "Nous avons confirmé les idées précédentes selon lesquelles les forces de flottabilité lithosphérique sont à l’origine de la faille, mais nous apportons de nouvelles informations sur le fait qu’une déformation anormale peut se produire en Afrique de l’Est", expliquent-ils dans un communiqué. L’équipe travaille sur une modélisation 3D de l’évolution probable de la séparation des deux plaques.

Si la faille au Kenya est effrayante et donne l’impression que le continent pourrait se disloquer dans les années à venir, pas de panique car ce processus géologique est extrêmement lent et l’humain ne sera peut-être même plus là pour y assister.

