L’Afrique peut devenir une puissance des énergies renouvelables

L´Afrique : le continent le plus affecté par le changement climatique peut devenir la grande puissance des énergies renouvelables

Si l’écrivain Ernest Hemingway devait retourner au Kilimandjaro, en Tanzanie, il ne rencontrerait plus les neiges éternelles qui caractérisent cette merveilleuse chaîne de montagnes, la plus haute d’Afrique, puisqu’on estime qu’elle a été réduite de plus de 85 % au cours des derniers cinquantes années.

Et ce n’est pas un cas isolé. À la frontière avec le Nigéria, le lac Tchad –le sixième plus grand du monde dans les années 1970– est devenu l’image la plus douloureuse d’une sécheresse dure et cruelle. 90% de sa surface a diminué au cours des quatre dernières décennies. A Saint-Louis (Sénégal) et Alexandrie (Egypte), l’océan monte dangereusement et menace aujourd’hui de dévorer certaines des villes les plus emblématiques du continent africain. Le Cap a été la première ville au monde à se déclarer "sans eau" et la Corne de l’Afrique –qui comprend le Kenya, l’Ethiopie et la Somalie– a vécu dans les années 2010 et 2020 entre sécheresses, famines et invasions d´insectes dévastatrices.

La météo ne répond plus. L’eau n’arrive pas quand elle doit arriver, et pourtant les crues s’alternent à un rythme vertigineux. Ce n’est plus un secret : bien qu’étant le continent qui contribue le moins au réchauffement climatique en termes absolus et par personne, l’Afrique est la première grande victime du réchauffement climatique, et ce n’est pas seulement dû aux effets météorologiques destructeurs et imprévisibles qui la dévastent, mais aussi parce que les budgets spéciaux pour atténuer les effets causés par le changement climatique, son accès limité aux nouvelles technologies ou les structures précaires de ses systèmes de santé, entre autres raisons, font tomber le cercle vicieux sur l’Afrique avec toute la souffrance et la férocité d’un drame sans précédent.

Dans le livre « Afrique : changement climatique et résilience » (Editions Utopia, 2023), s´exposent les preuves du réchauffement climatique et les défis qu’il pose aux sociétés africaines (des famines aux migrations jusqu´aux conflits). Les grandes opportunités offertes par ces scénarios dramatiques sont également mises en lumière : l’Afrique peut investir dans les énergies renouvelables et profiter de ces difficultés pour renforcer un nouveau “leadership vert”.

Ce livre décrit et analyse l´énorme impact de ce changement climatique dans l ́ensemble du continent africain, des famines aux migrations jusqu ́aux conflits. II expose également les opportunités qui s ́ouvrent aux pays de la région, ainsi que l ́importance de ces bouleversements pour le reste du monde. Dans ce contexte, l’Afrique pourrait exploi-ter ses difficultés en investissant massivement dans les énergies rrenouvelables et ainsi renforcer un nouveau « leadership vert ».

Présentation de l´auteur :

Johari Gautier Carmona est journaliste et écrivain franco-espagnol. Il a collaboré avec Casa Africa (en Espagne), le Centre d’Études Africaines de Barcelone, le journal El País, le magazi-ne Afribuku. Lauréat en 2014 du Prix national de journalisme de l’Université Sergio Arboleda (Colombie), il a publié en Espagne en 2010 « Contes historiques du peuple africain » et en 2015 le roman « Au sujet du rêve et de ses cauchemars ». Cet essai “Afrique : changement climatique et résilience” est la ver-sion réactualisée de celle publié en 2022 en espagnol par l’Univ. Autonome de Barcelone, sous le titre « África : cambio climático y resiliencia ».

5 décembre 2023 par