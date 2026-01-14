mercredi, 14 janvier 2026 -

599 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Recrutements abusifs en Russie

L’Afrique face à une nouvelle ligne rouge géopolitique

Par Karine Oriot




 :

La mort d’Elvis Wamba, ancien docker au Port autonome de Douala engagé dans l’armée russe et tué par une frappe de drone ukrainienne en fin de semaine dernière, illustre brutalement une réalité longtemps passée sous silence. Derrière ce cas emblématique, se dessine un phénomène plus large : le recrutement abusif de ressortissants africains par la Russie pour alimenter la guerre en Ukraine. Face à la multiplication des morts, des abus et des témoignages accablants, plusieurs États africains commencent à rompre avec une prudence diplomatique devenue intenable, ouvrant un nouveau front politique autour de la protection de leurs citoyens et de leur souveraineté.

Une réalité brutale, impossible à nier

Pendant longtemps, le phénomène est resté cantonné aux marges du débat public africain, traité comme une rumeur gênante ou une conséquence lointaine d’un conflit perçu comme strictement européen. Mais à mesure que les cas documentés se multiplient, le silence devient politiquement et moralement intenable. La mort d’Elvis Wamba n’est pas un fait isolé. Elle s’inscrit dans une série de drames humains touchant des Africains enrôlés dans l’armée russe, souvent sous de faux prétextes. Promesses de salaires élevés, de régularisation administrative ou d’emplois civils en Russie : pour beaucoup, l’engagement s’est rapidement transformé en piège mortel, sans formation adéquate, sans encadrement réel et sans possibilité de retour. Le choc est aussi venu des images. Le 9 janvier, une vidéo diffusée sur le réseau social X, vue par des dizaines de millions d’internautes, a provoqué une onde de choc internationale. On y voit un soldat africain humilié, insulté et attaché à une mine antichar par un soldat russe, alors même qu’ils sont censés être « frères d’armes ». Cette séquence glaçante révèle une réalité plus profonde : des combattants africains exposés à un racisme brutal et utilisés comme chair à canon dans un conflit qui n’est pas le leur.

Le Kenya, premier à briser le tabou

C’est le Kenya qui a ouvert la voie d’une réaction frontale. En reconnaissant officiellement la présence d’environ 200 ressortissants kényans enrôlés dans l’armée russe, Nairobi a rompu avec une forme de déni diplomatique longtemps observée sur le continent.Le gouvernement kényan a dénoncé l’existence de filières de recrutement, lancé des enquêtes pénales, procédé à des arrestations et engagé des démarches diplomatiques pour tenter de rapatrier ses citoyens. Cette prise de position marque un tournant : pour la première fois, un État africain admet publiquement que ses ressortissants sont impliqués, parfois malgré eux, dans une guerre étrangère, et assume une réponse politique claire.

Afrique du Sud et Ghana : le réveil institutionnel

En Afrique du Sud, les révélations ont provoqué un scandale politique national. Des ressortissants sud-africains auraient été recrutés sous de faux prétextes, en violation directe des lois strictes du pays contre le mercenariat. Les autorités ont ouvert des enquêtes judiciaires, rappelé le cadre légal et multiplié les mises en garde publiques. Le sujet a quitté le champ diplomatique pour devenir un enjeu de politique intérieure. Le Ghana, longtemps discret, a lui aussi durci le ton. Le 3 janvier 2026, le ministre des Affaires étrangères Samuel Okudzeto Ablakwa a annoncé l’ouverture de négociations avec l’Ukraine pour la libération d’un soldat ghanéen capturé. Ce geste traduit une volonté claire : refuser que la guerre en Ukraine empoisonne les relations du Ghana avec l’Europe et affirmer la primauté de la protection consulaire de ses citoyens.

Le Cameroun, entre discipline militaire et inquiétude stratégique

Au Cameroun, la réaction est plus prudente mais tout aussi révélatrice. Les autorités militaires ont renforcé les contrôles afin d’endiguer les départs clandestins et sanctionner les désertions vers la Russie. Selon plusieurs enquêtes internationales, près de 30 % des Camerounais enrôlés dans l’armée russe auraient déjà trouvé la mort. Environ 150 soldats auraient déserté les forces armées camerounaises pour rejoindre le front russo-ukrainien, affaiblissant directement les capacités de défense nationales. La mort d’Elvis Wamba, largement relayée, a ravivé le débat public et mis en lumière les conséquences humaines et stratégiques de ces recrutements.

Une épreuve de souveraineté pour le continent

La poursuite de ces recrutements constitue désormais un test politique majeur pour les États africains. Soit ils assument pleinement la défense de leurs citoyens, transforment les réactions nationales en une action diplomatique coordonnée et posent des lignes rouges claires. Soit ils acceptent tacitement que des Africains continuent de mourir comme supplétifs dans une guerre étrangère, au nom d’équilibres géopolitiques fragiles. Ce dossier dépasse la seule relation Afrique–Russie. Il interroge la place du continent dans les conflits globaux, la capacité réelle des États à protéger leurs ressortissants à l’étranger et le refus de l’instrumentalisation des vulnérabilités sociales et économiques africaines. Les signaux actuels montrent qu’une partie du continent a commencé à sortir du silence. Reste à savoir si cette prise de conscience débouchera sur une réponse collective, à la hauteur de l’enjeu humain, politique et souverain.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




Quand la dépendance économique redessine les marges de souveraineté


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Présentée comme une alternative aux partenariats occidentaux, la (…)
Lire la suite

Comment Pékin est passée de partenaire solidaire à puissance sécuritaire.


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
. Longtemps présentée comme un partenaire alternatif, porteur d’un (…)
Lire la suite

Banque et monnaie de l’AES : l’argent du Sahel peut-il vraiment (…)


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Présentée comme l’acte fondateur de l’autonomie économique du Mali, du (…)
Lire la suite

Affaire Kemi Seba : du militantisme panafricaniste aux zones d’ombre (…)


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Visé par un mandat d’arrêt émis par les autorités béninoises, (…)
Lire la suite

Sénat du Bénin : Héritage des pionniers, expertise des présidents


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La mise en place du Sénat en 2026 inaugure une nouvelle architecture (…)
Lire la suite

Des coïncidences dans la mutinerie avortée du 7 décembre


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La tentative de renversement du gouvernement qui a eu lieu le dimanche (…)
Lire la suite

Wilfrid L. do Rego analyse le bilan et donne ses points de vue sur les (…)


8 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 𝗕𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗱𝘂 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗘́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 de 𝟮𝟬𝟭𝟲 à 2𝟬𝟮𝟯 (…)
Lire la suite

UBA renforce sa stratégie de croissance panafricaine, réaffirme son (…)


1er octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
UBA Plc, la banque africaine d’envergure mondiale, a réaffirmé son (…)
Lire la suite

Bénin : Election présidentielle et comportements ridicules


1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Au Bénin, bien loin de cette vieille sagesse qui voulait que les mains (…)
Lire la suite

Non, Madame la Vice-présidente n’a pas dit ça…


11 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
« Un Président, ne devrait pas dire ça… ». La formule est désormais (…)
Lire la suite

Boni Yayi, prestidigitateur ou fossoyeur ?


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
À force de distribuer des promesses contradictoires, Boni Yayi ne (…)
Lire la suite

Alabuga Start, la sombre vérité derrière le recrutement de jeunes (…)


7 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 22 août, les autorités Sud-africaines annoncent qu’une enquête est (…)
Lire la suite

Arrestations au Sahel : le signal des libertés en recul


13 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 1er août dernier, l’ex premier ministre malien, Moussa Mara a été (…)
Lire la suite

« On vous en doit une, Monsieur le Président »


27 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 1er Août 2025, notre pays, le Bénin célébrera le 65e anniversaire de (…)
Lire la suite

Le professeur Abdou Moumouni Dioffo, une énergie en héritage


26 juin 2025 par Judicaël ZOHOUN
Parfois, des enchaînements insondables ramènent à notre conscience des (…)
Lire la suite

Les Afriques, contraintes du continent et prospection solutions


4 avril 2025 par Akpédjé Ayosso
Comme à son habitude, le Mouvement des étudiants panafricains de (…)
Lire la suite

Clash Trump-Zelensky : la suspension de l’aide militaire pour l’Ukraine


7 mars 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ce lundi, le 3 mars, Donald Trump a ordonné une « pause » dans l’aide (…)
Lire la suite

Attila, Poutine, Trump et Vance


4 mars 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ce ne fut pas Yalta, ni Versailles, ni Nuremberg ! Mais c’est (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires