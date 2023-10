L’Afrique du Sud va surclasser le Nigeria et l’Égypte en 2024

En 2024, l’Afrique du Sud pourrait surclasser le Nigeria et l’Égypte en termes de croissance du PIB, après avoir perdu cette première place en 2018. C’est ce que prédit le Fonds monétaire international (FMI) dans son examen économique annuel.

Selon la publication, le PIB de l’Afrique du Sud atteindra 401 milliards de dollars en 2024, tandis que celui du Nigeria et de l’Égypte seront respectivement de 395 milliards de dollars et 358 milliards de dollars. Selon les prévisions du FMI, l’Afrique du Sud ne conservera la première place qu’une année, après quoi elle sera de nouveau détrônée par le Nigeria et, en 2026, elle sera reléguée à la troisième place, derrière l’Égypte.

Par ailleurs, le FMI estime que l’économie sud-africaine pourrait croître de 0,9% cette année et de 1,8% en 2024. La croissance potentielle pourrait atteindre 2,5 à 3% si les autorités améliorent la situation de l’approvisionnement en énergie et de la logistique, et mettent en œuvre un certain nombre d’autres réformes.

Selon Bloomberg, bien que le Nigéria réalise de meilleures performances que l’Afrique du Sud depuis 2018, la santé globale de son économie s’est détériorée en raison de la baisse de la production pétrolière, de la hausse de l’inflation et de la chute de la valeur de sa monnaie. Il faut noter que l’Égypte a dévalué aussi sa monnaie trois fois depuis le début de l’année 2022 alors qu’elle était confrontée à une crise boursière. La livre égyptienne a ainsi perdu près de la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Contrairement au naira nigérian et à la livre égyptienne, le taux de change du rand sud-africain est flottant. La monnaie nationale sud-africaine a perdu environ 10 % de sa valeur par rapport au dollar cette année.

Le rapport du FMI indique également que les pays les plus performants de la région en matière de croissance du PIB seront la République démocratique du Congo (RDC), avec 6,7% en 2023 et 4,7% en 2014, la Côte d’Ivoire, avec 6,2% cette année et 6,6 % en 2024, et le Rwanda, avec 6,2% cette année et 7% en 2024. Par ailleurs, la Guinée équatoriale enregistrera la plus forte baisse du PIB, avec 6,2% en 2023 et 5,5% en 2024.

