L’African Energy Chamber exhorte le Gabon à protéger les actifs de l’industrie pétrolière et gazière

La Chambre africaine de l’énergie ( AEC) (www.EnergyChamber.org) exhorte les acteurs politiques et militaires du Gabon à ne pas interférer avec les actifs et les opérations pétrolières et gazières du pays, alors que les tensions augmentent à la suite des dernières élections nationales. En tant que porte-parole du secteur africain de l’énergie, l’AEC reconnaît l’importance cruciale de ces actifs pour la stabilité du marché, la croissance économique et l’amélioration des conditions de vie de la population. L’annonce d’un coup d’État par des officiers militaires cette semaine a créé une incertitude concernant les opérations pétrolières et gazières, et l’AEC appelle fermement à une approche collective pour protéger les actifs.

Le Gabon a tenu ses dernières élections nationales cette semaine. Après l’annonce du troisième mandat du président Ali Bongo, un groupe d’officiers militaires de haut rang a pris le contrôle du pays, invoquant le manque de transparence, de crédibilité et d’inclusivité du processus électoral. Le groupe militaire estime que le pays est en état de crise politique, économique et sociale, et a pris le pouvoir pour tenter de « défendre la paix ». Dans cette situation de conflit, les ressources pétrolières et gazières du pays - qui contribuent toutes de manière significative à l’économie gabonaise, en fournissant des emplois et des opportunités à la population - sont en danger.

Actuellement, les compagnies pétrolières et gazières actives au Gabon ont déclaré que leurs opérations n’avaient pas été affectées et que la sûreté et la sécurité des travailleurs étaient une priorité absolue. Il s’agit notamment de TotalEnergies, qui donne la priorité à la sécurité des employés et des opérations, de Tullow et de Perenco, qui suivent toutes deux de près la situation, de Maurel & Prom, qui déclare que tous les employés sont en sécurité, de BW Energy, qui déclare que toutes les opérations offshore se sont poursuivies normalement, et de bien d’autres encore. Toutefois, à mesure que les tensions s’intensifient, on craint que les activités pétrolières et gazières ne soient interrompues.

« À un moment comme celui-ci, toutes les parties doivent s’assurer que les activités pétrolières et gazières du Gabon ne seront pas affectées. Le pays a besoin de ses hydrocarbures pour fonctionner, se développer et prospérer. Toute perturbation des activités pétrolières et gazières entraînera des défis importants pour le pays, ses citoyens et son développement. C’est pourquoi la Chambre appelle à une approche collective pour protéger ces actifs et assurer la stabilité et la sécurité de cette industrie », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l’AEC.

L’industrie énergétique gabonaise est multiforme, avec des développements sur tous les segments de la chaîne de valeur. Pilier de l’économie du pays, le pétrole et le gaz sont responsables de la génération de revenus, de la création d’emplois et de l’amélioration des conditions de vie de la population. Le pays détient deux milliards de barils de réserves prouvées de pétrole et 1,2 trillion de pieds cubes de gaz naturel, et les principaux projets dans le pays comprennent le développement d’Hibiscus/Ruche, le terminal pétrolier et l’installation de gaz naturel liquéfié de Cap Lopez, le champ pétrolifère conventionnel d’Etame et bien d’autres encore. La protection de ces actifs devrait être une priorité absolue, et la Chambre plaide fortement en faveur de la sécurité des opérations pétrolières et gazières au Gabon.

