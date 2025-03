L’Affaire de contrebande sur le fleuve Niger reportée

La nouvelle audience qui s’est ouverte ce jeudi 27 mars 2025 dans le dossier de l’ex-chef d’état-major de la Marine, Jean-Léon Olatoundji et de l’ex-chef de la brigade fluviale de Karimama, a été immédiatement renvoyée. Les deux officiers sont poursuivis dans une affaire de contrebande de marchandises sur le fleuve Niger.

L’ex-patron de la Marine du Bénin et son coprévenu retournent en prison en attendant la prochaine audience. Ce jeudi 27 mars 2025, l’ex-chef d’état-major de la marine béninoise et de l’ex-chef de la brigade fluviale de Karimama, Gounou Marigo Bio Nikki ont comparu à nouveau. Dès l’ouverture de l’audience, le juge a annoncé le renvoi du dossier afin de permettre aux avocats de la défense de prendre connaissance du rapport produit par l’état-major de la Marine nationale du Bénin. Le dossier a été ensuite renvoyé au jeudi 17 avril 2025 pour les observations des avocats de la défense et pour convocation des différents commandants de base ayant produit le rapport sur les dépenses de carburant de 2022 à 2024 au sein de la Marine, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Lors de l’audience du jeudi 30 janvier 2025, le juge a rejeté la remise en liberté provisoire de Jean-Léon Olatoundji ainsi que de son coprévenu Gounou Bio Marigo Nikki.

Le capitaine de vaisseau Jean Léon Olatoundji, ex-patron de la Marine et le patron de la brigade fluviale de Karimama sont en détention provisoire depuis mai 2024. Ils ont toujours plaidé non coupables des chefs d’accusation d’abus de fonction, de complicité d’abus de fonction et de contrebande mis à leur charge. Un autre militaire de la marine est également poursuivi dans ce dossier, mais sans mandat de dépôt.

Leur incarcération fait suite à une enquête menée par la Brigade économique et financière (BEF) concernant une affaire de vol de carburant à la Marine, survenue pendant la période où Jean Léon Olatoundji était à la tête de l’institution. Il lui est également reproché des faits de contrebande sur le fleuve Niger, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Cliquez ici pour lire la suite

28 mars 2025 par