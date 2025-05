L’Affaire 17 millions FCFA volés à un cybercriminel jugée en appel,

La chambre des appels a annulé lundi 28 avril 2025 le jugement rendu par la chambre correctionnelle de la CRIET dans l’affaire de l’ex-commissaire adjoint d’Abomey-Calavi poursuivi pour avoir pris dix-sept (17) millions FCFA chez un cybercriminel. Selon le verdict en appel, la peine de l’ex-commissaire adjoint a été réduite à cinq (5) ans de prison ferme et à deux (2) millions FCFA. La peine du militaire condamné à deux ans ferme est confirmé, mais sans amende en appel

Bonne nouvelle pour l’ex-commissaire adjoint de police d’Abomey-Calavi. Après plusieurs mois d’audience devant la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le verdict est tombé lundi 28 avril 2025. La chambre d’appel a décidé d’annuler le verdict rendu le jeudi 2 mai 2024 par la chambre correctionnelle de la CRIET.

Selon la décision en appel, la peine de prison de l’ex-commissaire de police adjoint ainsi que l’amende ont été réduites. Contrairement à la chambre de jugement qui l’avait condamné à 7 ans de prison ferme et à cinq millions FCFA d’amendes, l’ex-commissaire adjoint d’Abomey-Calavi Gouroubera est désormais condamné en appel à cinq (5) ans de prison et à deux millions FCFA d’amendes pour abus de fonction et extorsion de fonds.

Un autre militaire au nom de Batossi qui avait été reconnu coupable de tentative d’extorsion de fonds et condamné à 2 ans de prison ferme et un million FCFA par la chambre correctionnelle de la CRIET a vu sa peine réduite. Selon le verdict de la chambre des appels, sa condamnation est réduite à deux ans ferme. Il n’y a à présent plus de peines d’amendes pour ce militaire. Les deux autres policiers poursuivis dans le dossier restent relaxés, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Dans ce dossier, quatre hommes en uniforme dont trois policiers et un militaire ont été arrêtés et placés en détention préventive par le parquet spécial de la CRIET en mars 2023 pour des faits d’abus de fonction. Selon l’accusation, les quatre hommes en uniforme auraient pris 17 millions FCFA chez un présumé gayman après son interpellation avant de le relâcher. Un militaire également prévenu dans le dossier a été le principal informateur. Ce dernier a participé à l’opération de la police ayant conduit à l’interpellation du présumé cybercriminel. Mais l’opération ne s’est pas déroulée dans les conditions régulières. Car, une fois le présumé cybercriminel interpellé, ces hommes en uniforme lui auraient soutiré 17 millions FCFA avant de le laisser dans la nature.

