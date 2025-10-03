vendredi, 3 octobre 2025 -

Signature à Bruxelles d’échange de lettres

L’Accord agricole Maroc-UE amendé en faveur des Provinces du sud




Une nouvelle page s’ouvre sur les relations entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne. Signature, ce vendredi 03 octobre 2025, au siège de la Commission européenne à Bruxelles, de l’échange de lettres portant amendement de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union Européenne. Ce texte confirme que les produits agricoles des Provinces du Sud bénéficient des tarifs préférentiels accordés par l’UE au Maroc au titre de l’Accord d’Association.

Le Royaume du Maroc et l’Union Européenne ont signé, ce vendredi 3 octobre 2025, au siège de la Commission européenne, à Bruxelles, l’échange de lettres amendant l’accord agricole liant les deux parties. Cet accord confirme la solidité du partenariat fondé sur une coopération multidimensionnelle élargie aux produits du Sahara marocain.

L’accord, signé, ce vendredi, au nom du Royaume du Maroc par l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de l’UE, Ahmed Réda Chami, entre immédiatement en application provisoire, en attendant la finalisation des procédures internes des deux parties.

En vertu de cet accord, les produits agricoles des provinces du Sud bénéficient des mêmes conditions d’accès préférentiel au marché européen que ceux du reste du Royaume, conformément à l’Accord d’Association Maroc-UE.

L’accord confirme que les conditions d’accès au marché européen des produits européens seront appliquées aux produits du Sahara marocain.

Il introduit des ajustements techniques destinés à faciliter l’accès des produits et à les valoriser, notamment en matière d’information du consommateur par un étiquetage mentionnant les régions de production au Sud du Royaume – "Laayoune-Sakiat el Hamra" et "Dakhla-Oued Eddahab".

Maroc, principal partenaire de l !’UE

Conclu dans le même esprit de l’échange de lettres signé en 2018 entre les deux parties, le texte vient ainsi conforter une relation commerciale forte et consolider un partenariat solide et dense, le Royaume du Maroc étant le principal partenaire économique de l’UE en Afrique et dans le monde arabe.

La conclusion de cet accord traduit la volonté commune du Maroc et de l’UE d’approfondir un partenariat de longue date, sachant que sa mise en œuvre est à même de contribuer d’une manière significative au produit intérieur brut agricole national, tout en soutenant l’emploi et l’investissement, en particulier dans les provinces du Sud du Royaume.

La signature de cet accord ouvre la voie à une coopération plus ambitieuse et plus structurée avec Bruxelles, en renforçant les mécanismes politiques existants et en posant les bases d’un partenariat stratégique entre les deux parties.

Grâce à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Sahara marocain est devenu une zone de développement, de connexion et de prospérité et l’UE confirme l’intérêt des grandes puissances mondiales et régionales pour les activités économiques dans les Provinces du sud, et leur volonté d’encourager le commerce et l’investissement dans la région.

Partenaire fiable et crédible

L’objectif est de faire du Sahara marocain un trait d’union entre Europe et Afrique, entre Méditerranée et Atlantique.
Plusieurs faits illustrent cette situation. Il s’agit de de la déclaration de soutien des Etats Unis la semaine dernière et de l’organisation du Forum économique Maroc-France prévu à Dakhla le 9 octobre. Sans oublier l’action projetée par l’Agence britannique UK Export Finance.

Selon la déclaration faite, jeudi, par le Ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, cet accord témoigne du soutien de l’UE aux efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc dans ses provinces du sud, et souligne les positions de nombreux Etats membres de l’UE exprimant leur appui à l’initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’Accord pemettra de créer des miliers d’emplois dans les Provinces du sud et conforte le Partenariat stratégique entre le Maroc et l’UE.

Le Maroc est un partenaire fiable et crédible, avec lequel l’UE entretient la plus grande part de ses échanges commerciaux en Afrique et dans le monde arabe, pour un montant annuel dépassant les 60 milliards d’euros, incluant produits industriels, équipements et produits agricoles.

Sa Majesté le Roi a toujours voulu que le Partenariat Maroc-UE se déploie par des actions communes, concrètes et diversifiées.

En dehors du domaine agricole, le Partenariat Maroc-UE s’étend sur les domaines politique, économique, social, environnemental, la migration et de la mobilité, la sécurité, le numérique et la culture.

3 octobre 2025




