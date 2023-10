"L’Académie St Louis de l’USS Kraké était l’équipe la plus jeune" (M. Oké)

Quelques jours après la fin de la première édition du Trophée des académies initiée par Canal+ en collaboration avec la Ligue 1 Française de Football, le Président de l’Union Sportive de Sèmè-Kraké, Magloire Oké a analysé le parcours des Béninois durant la compétition qui s’est tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Le Président de l’Union Sportive de Sèmè-Kraké répondait en effet aux questions de Bruno Souali. Il est revenu sur ce tournoi destiné à offrir l’occasion aux talents des centres et académies africains et de se faire voir par les recruteurs des clubs français de Ligue 1 Uber Eats. Une compétition durant laquelle, le Bénin, du moins l’Académie St Louis de l’USS Kraké a séduit en finissant 2e au classement général.

"Tous ces centres sont sur papier au-dessus de nous. Mais ça, il faut être honnête, je dois tout ce travail à Edmé Codjo parce que quand ce mec vient au boulot à Kraké avec les enfants, ils commencent l’entraînement à 8 heures. Mais, des fois, jusqu’à 13 heures ou 14 heures, c’est maintenant qu’il prend la route.", a confié Magloire Oké avant de notifier que l’équipe béninoise était la plus jeune des six participantes à la compétition.

"C’est la plus jeune équipe, quand tu regardes les autres en matière de morphologie, on ne peut pas comparer. Donc du coup, au premier match face à Toulouse, j’avais peur, il faut être honnête. J’ai dit, qu’est-ce qui va se passer, est-ce que ça va être la raclée ? Ils ont mis un but à la septième, ça jouait très très très vite. Ça allait à 200 à l’heure. Mais, les petits ont réussi. Après la septième minute, on a encaissé, Edmé a réussi à les replacer, on a égalisé et puis, ils ont marqué le deuxième but à une minute de la fin. Du coup, Toulouse était surpris et voilà, premier suspens.", a-t-il continué.

Magloire Oké a profité du micro de Bruno Souali pour féliciter le gouvernement du Président Patrice Talon mais également pour passer un message au chef de l’état.

"C’est l’occasion de remercier le chef de l’État et son gouvernement pour tout ce qu’ils font, pour le sport, pour le football surtout, parce qu’il a mis beaucoup d’argent. C’est vrai, les anciens chefs d’État ont fait ce qu’ils peuvent, mais cette fois-ci, c’est énorme. Mais tout ce que je demande aujourd’hui, c’est qu’il y ait un peu plus d’organisation et surtout d’orientations dans ces fonds. C’est beaucoup d’argent que le chef de l’État met à notre disposition. Nous avons intérêt aujourd’hui à gérer ces fonds à bon escient et pour que les résultats arrivent d’ici peu.", a laissé entendre le Président de l’Union Sportive de Sèmè-Kraké.

A noter que Yamirou OUOROU a fini meilleur joueur de la compétition. Edmé Codjo lui, a été élu meilleur entraîneur.

