L’Abpf et les leaders religieux brisent les stigmates et les préjugés autour de la sexualité

Les relations sexuelles sont souvent considérées comme un sujet tabou, et l’éducation à la santé sexuelle est limitée, voire inexistante dans certains contextes. C’est donc pour inverser la tendance que l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (Abpf) a organisé du 4 au 5 mai 2023 à l’hôtel Bel Azur à Grand-Popo, une table ronde à l’endroit des leaders religieux sur les défis et enjeux de la SDSR en tenant compte des réalités socio-culturelles. La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le Directeur Exécutif de l’Abpf, M. Comlan Christian Agbozo assisté de Sa Majesté Dada Hounon Houna II.

Mise en œuvre sous le financement Rutgers du projet Right Here Right Now 2, cette table ronde a réuni une vingtaine de leaders religieux venant de la zone d’intervention du projet (Banikoara, Kandi, Parakou, Savalou, Lokossa et Cotonou). Elle vise à encourager les leaders religieux à parler de sexualité ouvertement et sans tabous, afin de briser les stigmates et les préjugés qui existent autour de la sexualité notamment des adolescents et jeunes. La rencontre de deux jours, qui s’est ouverte le 4 mai à Grand-Popo, va donc permettre, d’actualiser les connaissances sur la Santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR), de recenser les enjeux et défis en la matière par région, d’élaborer une feuille de route pour surmonter ces défis et surtout de créer un dialogue constructif entre les leaders religieux sur les questions de sexualité afin de promouvoir une approche plus ouverte et inclusive de la sexualité au Bénin. Dans son mot de bienvenue, le président de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la santé, la paix, la sécurité et le développement, Sa Majesté Dada Hounon Houna II a remercié ses pairs pour avoir répondu massivement à l’appel des organisateurs. En s’appuyant sur les statistiques en matière de la Sr au Bénin, le Directeur Exécutif de l’Abpf est revenu sur le rôle important que les leaders religieux jouent dans la promotion de l’éducation à la santé sexuelle au Bénin en raison de leur influence et de leur position centrale dans la vie des communautés religieuses. Il urge donc de renforcer la collaboration entre l’Abpf et les leaders religieux à travers la plateforme pour une société civile informée, mieux structurée au niveau organisationnel, plus autonome, inclusive et capable d’influencer les décisions en faveur des droits en SSR des adolescents et jeunes au niveau local, national, régional et international d’ici à la fin du programme en 2025.

« Cette plateforme, nous en avons besoin pour discuter, échanger et surmonter les défis de promotion pour une approche holistique de la santé sexuelle et de la reproduction qui tienne compte de toutes les dimensions de la vie humaine » a martelé le DE. Conscient des difficultés que ces leaders rencontrent sur le terrain, il a par ailleurs réaffirmé la détermination de l’association a travaillé avec la plateforme pour diminuer les pesanteurs sociologiques et tous les obstacles à la Pf afin de garantir un environnement favorable à l’accès des adolescents et jeunes à la santé et aux droits sexuels et reproductifs dans toutes les régions du pays.

« L’Abpf travaillera en étroite collaboration avec la plateforme pour que nous puissions arriver à faire progresser les principaux indicateurs liés à la santé et à la Pf, entre autres : la prévalence contraceptive, l’indice synthétique de fécondité etc ». Comlan Christian Agbozo a, pour finir, invité les congressistes à participer activement aux travaux pour que les résultats de la table ronde soient fructueux.

… parler de la sexualité sans tabou

La cheffe projet Right Here Right Now 2 (RHRNH2) au Bénin, Hélène Hlungbo a indiqué que ce programme couvre la période de 2021 à 2025.Il a pour but d’amener le gouvernement du Bénin et ses démembrements à respecter et à protéger davantage les droits sexuels et reproductifs des jeunes et l’égalité des genres à travers l’amélioration des politiques et des lois ainsi que l’augmentation des ressources de l’Etat en faveur de la SDSR d’ici à la fin du programme en 2025. Les travaux de la table ronde à l’endroit des leaders religieux sur les défis et enjeux de la SDSR en tenant compte des réalités socio-culturelles prennent fin ce jour, 5 mai 2023.

